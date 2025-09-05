Es tendencia:
Afuera de Saprissa: Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo y toma la decisión más difícil que puede costarle caro

Luego de haber borrado a dos jugadores, Vladimir Quesada tomaría la decisión de separar a otro jugador del Saprissa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Vladimir Quesada sigue pasando la escoba. (Foto: Saprissa)
El Deportivo Saprissa vive semanas agitadas en medio de un torneo donde las dudas deportivas se multiplican y las decisiones de Vladimir Quesada generan tanto expectativa como polémica. El técnico morado, quien regresó al banquillo con la misión de enderezar el rumbo, ha emprendido una limpieza interna que ya cobró factura en varios jugadores.

Primero fueron Dax Palmer y Akheem Wilson, futbolistas que fueron borrados por decisión técnica y formarán parte del equipo Sub21. El mensaje fue claro: el entrenador quiere un vestuario corto, competitivo y con futbolistas que se adapten a su idea de juego, aunque eso implique prescindir de piezas que hasta hace poco parecían parte del proyecto.

¿Cuál es el otro futbolista que borrará Vladimir Quesada?

Ahora, la lista parece sumar un nuevo nombre. Alberth Barahona se perfila como la siguiente víctima de esta reestructuración silenciosa. Desde que Vladimir Quesada tomó el mando en el Apertura 2025, el joven jugador no ha sido convocado en el campeonato nacional y su única aparición fue en el banco de suplentes en el duelo ante Motagua por la Copa Centroamericana, donde no disputó ni un solo minuto.

Esta situación levanta interrogantes en la afición morada. Barahona era visto como un elemento con proyección, pero la realidad muestra que no cuenta dentro de los planes inmediatos del entrenador. La decisión puede interpretarse como un movimiento estratégico para reforzar la disciplina y jerarquía en el camerino, pero también podría resultar costosa si el equipo, debilitado en variantes, no encuentra soluciones a lo largo del torneo.

Alberth Barahona sería limpiado por Vladimir Quesada. (Foto: Saprissa)

La apuesta de Quesada es arriesgada: priorizar un núcleo reducido de confianza sobre nombres con talento pero que no se ajustan a su esquema. Una determinación que divide opiniones y que, dependiendo de los resultados, lo dejará como un técnico firme y coherente o como el responsable de prescindir de piezas que podían darle un aire diferente al Saprissa en momentos críticos.

Veremos si con el pasar de las jornadas hay algún otro futbolista que termine siendo apartado por el entrenador morado. La idea, por ahora, es achicar el equipo y concentrarse en los jugadores que más les gustan para afrontar este momento.

