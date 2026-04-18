¿Quién es y cómo juega Sebastián Padilla, la joya que Saprissa quiere robarle a Liberia y que tiene como mentor a Cristian Gamboa?

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez sacudió el mercado de fichajes al informar acerca del interés de la directiva del Deportivo Saprissa en los servicios de Sebastián Padilla, una de las piezas claves en el Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo, equipo que acumula seis triunfos al hilo en el Clausura 2026 y tiene un pie adentro de las semifinales.

Si bien los morados sondearon el entorno del jugador para llevárselo a Tibás, se toparon con un escenario complejo: Padilla tiene contrato en la Ciudad Blanca hasta 2028 y los aurinegros ven con mejores ojos cerrar un acuerdo con un equipo del extranjero, desde donde el futbolista ya habría “recibido interés”.

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Mientras tanto, el legendario ex futbolista Cristian Gamboa, el producto más ilustre de la cantera de Liberia, es quien está guiando de cerca los pasos del joven talento para asegurar el mejor destino para su carrera.

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¿Quién es y cómo juega Sebastián Padilla?

Fecha y lugar de nacimiento: Nació el 1 de marzo de 2005 en el cantón de Bagace s, provincia de Guanacaste. “Soy bagaceño, bagaceño de sepa, mis papás también, mi mamá es trabajadora social en la Municipalidad de Bagaces y mi papá es operador en la Hacienda El Pelón, ellos siempre desde pequeño me han apoyado gracias a Dios” , contó en 2025 para los canales oficiales de su club.

Nació el 1 de marzo de 2005 en el cantón de s, provincia de Guanacaste. , contó en 2025 para los canales oficiales de su club. Estatura y peso: Mide 1,75 metros y tiene un peso aproximado de 72 kg, una contextura ideal que le brinda el equilibrio perfecto entre agilidad para girar en espacios reducidos y resistencia para el choque.

Sebastián Padilla debutó como profesional en 2024 (ADM Liberia).

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Formación: Es un producto puro con ADN 100% aurinegro . Hizo todas sus ligas menores en la cantera de Liberia , donde quemó etapas rápidamente hasta ganarse un lugar en el primer equipo.

Es un producto puro con . Hizo todas sus ligas menores en la , donde quemó etapas rápidamente hasta ganarse un lugar en el primer equipo. Experiencia en Selecciones Juveniles: Padilla ha sido parte de los procesos de las selecciones menores de Costa Rica, sumando rodaje internacionalcon la camiseta patria en la categoría Sub-20.

Padilla está en el radar del Deportivo Saprissa (Liberia).

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Estilo de juego: Se desempeña como un mediocentro mixto o volante organizador. Destaca por su excelente visión de juego, la capacidad para distribuir el balón desde el primer tercio de la cancha y un desgaste físico notable que le permite colaborar activamente en la recuperación de la pelota.

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Presente soñado en el Clausura 2026

Bajo la estricta y experimentada mirada del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, Sebastián Padilla ha alcanzado su punto de madurez en este Torneo de Clausura 2026.

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El bagaceño ha tenido participación en 15 de los 16 compromisos de los Coyotes en lo que va del campeonato nacional, y ya acumula un total de 50 juegos (con 2 goles y 2 asistencias) desde su debut profesional.

En síntesis

El Deportivo Saprissa ya realizó los primeros sondeos por el mediocampista de 21 años.

Cristian Gamboa no solo es un referente, sino que actúa como mentor directo de Padilla.

Con contrato vigente hasta 2028 y ofertas del extranjero sobre la mesa, el Municipal Liberia tiene la ventaja para negociar una venta que beneficie la proyección europea del jugador.

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