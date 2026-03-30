“No se vende”: Cristian Gamboa sorprende a Costa Rica con sus dichos sobre Saprissa y Alajuelense

El exfutbolista Cristian Gamboa regresó a su natal Costa Rica para visitar este lunes las instalaciones de Municipal Liberia, institución en la que debutó como profesional y alcanzó la gloria al conquistar el histórico Campeonato de Verano 2009.

Desde el Estadio Edgardo Baltodano, el actual visor del VFL Bochum de Alemania no dudó en expresar su amor por el elenco liberiano, donde es considerado un ídolo, con una fuerte sentencia que involucra a los dos equipos más laureados del país: Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa.

Ni morado ni rojinegro: Gamboa siembre quiso ser aurinegro

“Sí, yo de aquí del pueblo salí y en mi cabeza nunca estuvo jugar ni con Saprissa ni con la Liga”, fue la contundente respuesta para Diario Extra de Cristian Gamboa, quien a lo largo de su extensa carrera solo vistió los colores de otro equipo nacional, Club Sport Herediano.

En ese sentido, el mundialista con La Sele en Brasil 2014 y Rusia 2018, añadió: “No puedo decir otra cosa más que (Liberia) es el equipo de mis amores, el que me vio nacer y al que le debo muchísimas cosas como profesional, por las cosas que tuve como jugador. Es algo que no se vende, no se compra. Es algo que es mantenerse siempre muy leal a lo que creés”.

Ese cariño se vio reforzado con la gesta conseguida hace siete años: “Ese título se dio en un momento y una edad donde pude compartir con jugadores que tenían mucha carrera. Es algo que jamás alguien pensaba, la verdad nos puso en una posición totalmente diferente en el fútbol nacional, pude formar parte de esa estrella que está en el escudo“, recordó.

¿Cristian Gamboa fue sondeado por Alajuelense?

Antes de su retiro, que se dio a mediados del 2025, el exlateral derecho fue vinculado con Alajuelense. Pero se encargó de salir a desmentirlo y, en cambio, sí dejó abierta la puerta a un posible retorno a Liberia, que no se terminó dando.

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“Siempre fue el equipo al que quise volver. Ahora estoy aquí, no como jugador, pero estoy siempre visitándole y viéndole a ver cómo va, viendo los partidos, apoyando. Y, sí, es mi primer amor”, ratificó Gamboa.

En síntesis

Lealtad histórica: Cristian Gamboa reafirma su amor por Municipal Liberia por encima de Saprissa y Alajuelense.

Cristian Gamboa reafirma su amor por por encima de Saprissa y Alajuelense. Sentencia contundente: El exmundialista aseguró que en su carrera nunca estuvo jugar con los dos equipos más grandes de Costa Rica.

El exmundialista aseguró que en su carrera con los dos equipos más grandes de Costa Rica. Desmiente rumores: Gamboa aclaró que nunca fue sondeado por la Liga Deportiva Alajuelense antes de su retiro en 2025.

Gamboa aclaró que nunca fue sondeado por la antes de su retiro en 2025. Identidad aurinegra: El actual visor del Bochum destacó que su sentido de pertenencia por el club liberiano “no se vende ni se compra”.