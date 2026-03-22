Preocupa a Hernán Medford: Saprissa confirma la noticia que deja afuera a una importante figura

En la previa del partido de este domingo frente a San Carlos por la jornada 13 del Clausura 2026, el Deportivo Saprissa dio a conocer una información que le genera una gran preocupación a Hernán Medford de cara a los próximos partidos.

El equipo morado anunció la lesión de Bancy Hernández minutos antes del inicio del encuentro en el Carlos Ugalde. El nicaragüense no pudo recuperarse del problema muscular que lo obligó a salir en el juego contra Cartaginés.

¿Por qué no juega Bancy Hernández en Saprissa vs. San Carlos?

“Bancy Hernández estará ausente debido a un pequeño desgarro en su isquiotibial derecho. Por los tiempos previstos y evitar una recaída se consideró pertinente que no fuera tomado en cuenta para el partido de esta tarde”, anunciaron desde el club.

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De esta manera, el extremo derecho se perderá los juegos siguientes del Monstruo. Queda en duda si podrá viajar para unirse a la Selección de Nicaragua, ya que fue convocado para el amistoso que disputarán los Pinoleros ante Rusia el 27 de marzo.

El equipo de Saprissa ante San Carlos.

Justamente Bancy Hernández debía viajar en las próximas horas para unirse al seleccionado nicaragüense. Teniendo en cuenta que un desgarro muscular demanda al menos unas dos semanas, es muy probable que termine siendo desafectado de la lista.

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El reemplazo de Bancy Hernández en Saprissa

Este domingo, en su lugar, Hernán Medford utilizó a Gerson Torres por el extremo derecho. Viene de marcarle en el clásico ante Herediano y el técnico morado le ha dado más minutos de lo esperado en este Clausura 2026. Estará también como titular en la serie contra Liberia, por las semifinales del Torneo de Copa de la semana siguiente.