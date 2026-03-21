El presidente de Saprissa liquidó el futuro de Joel Campbell con 8 palabras que retumban en Alajuelense: “Yo lo invito”

El futuro del delantero costarricense Joel Campbell vuelve a estar en el centro de la conversación en el fútbol tico, especialmente tras las declaraciones del presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, quien fue claro y hasta irónico al referirse a un posible regreso del jugador al conjunto morado.

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El contrato de Campbell con Liga Deportiva Alajuelense finaliza en junio de este año, lo que ha abierto una ola de especulaciones sobre su próximo destino. En medio de este panorama, muchos aficionados comenzaron a ilusionarse con un eventual retorno al club donde ya tuvo paso en el pasado.

Sin embargo, el propio Artavia se encargó de enfriar cualquier expectativa. Durante su participación en el programa “Entre Líneas”, el dirigente fue consultado directamente sobre la posibilidad de ver nuevamente a Joel Campbell con la camiseta saprissista, y su respuesta no dejó espacio para interpretaciones.

“Si quiere ir a platea, yo lo invito”, expresó el presidente, generando risas entre los panelistas pero también dejando claro que, al menos por ahora, no existe intención real de ficharlo. Una frase que rápidamente se viralizó y que marca distancia entre el club y el futbolista.

Dudas en el futuro de Joel Campbell

Las palabras del jerarca morado reflejan que el regreso de Joel Campbell al Saprissa está, de momento, completamente cerrado. No obstante, en el fútbol los escenarios pueden cambiar rápidamente, sobre todo cuando se trata de jugadores de experiencia y trayectoria internacional.

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Por ahora, el delantero tampoco ha iniciado negociaciones para renovar con Alajuelense, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre su futuro. Mientras tanto, la afición sigue atenta a cualquier movimiento, en una historia que aún podría dar un giro inesperado.

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