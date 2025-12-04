“Lo maneja Jafet Soto”: directo de un club importante de Costa Rica dice lo que nadie se anima sobre el presidente de Herediano

El reclamo de Liberia por la supuesta alineación indebida de Johnny Myrie en el triunfo 1-0 de Deportivo Saprissa desató un terremoto inesperado en el fútbol costarricense.

La denuncia buscaba que los pamperos recibieran los tres puntos en la mesa, un cambio que habría alterado por completo la tabla, y que, especialmente, habría dejado sin opciones de clasificar a Herediano en la última fecha del Apertura 2025.

Sin embargo, la UNAFUT tomó una decisión definitiva al rechazar la apelación y dejar todo igual. Ese fallo encendió la polémica en el fútbol costarricense y un directivo salió a poner el grito en el cielo.

¿Quién fue el directivo que atacó a Jafet Soto?

Quien rompió el silencio fue Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, que en entrevista con Tigo Sports lanzó acusaciones directas hacia Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano y una de las figuras más influyentes del balompié nacional.

Zúñiga no se guardó absolutamente nada: “El fútbol costarricense lo maneja Jafet Soto. Todos los que estamos en este entorno lo sabemos. La UNAFUT no tiene quien la maneje ahorita”.

Sus críticas también alcanzaron a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y a su presidente, Osael Maroto: “La Federación está siendo manejada por Osael y Osael por Jafet Soto. Maroto no tiene el carácter para poner orden en todo esto”.

Muy duro, Zúñiga vinculó estas dinámicas de poder con el fracaso reciente de la Selección Nacional en las eliminatorias mundialistas: “Por eso el fútbol no cambia. Por eso venimos de un fracaso de selección nacional. Seguimos en la misma línea, con gente que maneja el fútbol y que no tiene carácter para tomar decisiones”.

Finalmente, dejó un mensaje directo a Maroto: “El fútbol costarricense se maneja bajo beneficios y no para mejorarlo. Osael debería tener un poco más de vergüenza y solucionar los problemas del fútbol costarricense”.

Las declaraciones abren un nuevo capítulo de tensión en el cierre del torneo, justo cuando varios equipos dependen de combinaciones para clasificar. El señalamiento es fuerte, directo y promete generar reacciones en las próximas horas.