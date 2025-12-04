Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Lo maneja Jafet Soto”: directo de un club importante de Costa Rica dice lo que nadie se anima sobre el presidente de Herediano

Luego de que se conociera que UNAFUT no le daría el partido por perdido a Saprissa contra Liberia, un directivo importante salió atacar a Jafet Soto.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto es atacado por otro directivo. (Foto: Teletica)
Jafet Soto es atacado por otro directivo. (Foto: Teletica)

El reclamo de Liberia por la supuesta alineación indebida de Johnny Myrie en el triunfo 1-0 de Deportivo Saprissa desató un terremoto inesperado en el fútbol costarricense.

La denuncia buscaba que los pamperos recibieran los tres puntos en la mesa, un cambio que habría alterado por completo la tabla, y que, especialmente, habría dejado sin opciones de clasificar a Herediano en la última fecha del Apertura 2025.

Sin embargo, la UNAFUT tomó una decisión definitiva al rechazar la apelación y dejar todo igual. Ese fallo encendió la polémica en el fútbol costarricense y un directivo salió a poner el grito en el cielo.

¿Quién fue el directivo que atacó a Jafet Soto?

Quien rompió el silencio fue Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, que en entrevista con Tigo Sports lanzó acusaciones directas hacia Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano y una de las figuras más influyentes del balompié nacional.

Zúñiga no se guardó absolutamente nada: El fútbol costarricense lo maneja Jafet Soto. Todos los que estamos en este entorno lo sabemos. La UNAFUT no tiene quien la maneje ahorita”.

Tweet placeholder
Publicidad

Sus críticas también alcanzaron a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y a su presidente, Osael Maroto: La Federación está siendo manejada por Osael y Osael por Jafet Soto. Maroto no tiene el carácter para poner orden en todo esto”.

“Le duele a quien le duela”: Rolando Fonseca hace una sentencia sobre Alajuelense que no querrán escuchar Saprissa ni Herediano

ver también

“Le duele a quien le duela”: Rolando Fonseca hace una sentencia sobre Alajuelense que no querrán escuchar Saprissa ni Herediano

Muy duro, Zúñiga vinculó estas dinámicas de poder con el fracaso reciente de la Selección Nacional en las eliminatorias mundialistas: “Por eso el fútbol no cambia. Por eso venimos de un fracaso de selección nacional. Seguimos en la misma línea, con gente que maneja el fútbol y que no tiene carácter para tomar decisiones”.

Publicidad

Finalmente, dejó un mensaje directo a Maroto: “El fútbol costarricense se maneja bajo beneficios y no para mejorarlo. Osael debería tener un poco más de vergüenza y solucionar los problemas del fútbol costarricense”.

Las declaraciones abren un nuevo capítulo de tensión en el cierre del torneo, justo cuando varios equipos dependen de combinaciones para clasificar. El señalamiento es fuerte, directo y promete generar reacciones en las próximas horas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto recibe la noticia más esperada sobre Marcel Hernández
Costa Rica

Jafet Soto recibe la noticia más esperada sobre Marcel Hernández

"No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano
Costa Rica

"No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano

Automáticamente eliminado: Jafet enfrenta la denuncia que condena a Herediano por culpa de Saprissa
Costa Rica

Automáticamente eliminado: Jafet enfrenta la denuncia que condena a Herediano por culpa de Saprissa

Saprissa vs. Sporting: ¿A qué hora y dónde ver el partido?
Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Sporting: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo