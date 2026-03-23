“Pierde los tres puntos”: Saprissa recibe la sentencia que complica a Hernán Medford y que puede dejarlo afuera

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford entra en una etapa decisiva de la temporada con la posibilidad de acercarse a un nuevo título, ya que quedó a solo tres partidos de levantar el Torneo de Copa.

La primera gran prueba será este miércoles por la noche, cuando visite a Liberia en el estadio Edgardo Baltodano por la semifinal, en un duelo que marcará buena parte del rumbo morado en esta recta final.

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¿Cuál es la sentencia que complica a Hernán Medford en Saprissa?

Sin embargo, el desafío para el cuadro morado no será menor, porque afrontará el compromiso ante Liberia con diez bajas en su plantel y, además, con la obligación reglamentaria de completar 360 minutos por partido con futbolistas nacidos entre 2005 y 2009.

Así también lo marcaron desde La Nación: “Saprissa enfrentará a Liberia con diez bajas y, por si fuera poco, el cuerpo técnico debe tomar en cuenta que en estos partidos tiene que completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumple, pierde los tres puntos“.

Esa combinación obliga al cuerpo técnico a planificar con mucho cuidado la alineación, ya que no solo se juega el pase a la final, sino también el cumplimiento de una norma que podría costarle muy caro al equipo si no la respeta.

Hernán Medford – Deportivo Saprissa

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¿Cuáles son las 10 bajas del Saprissa?

El Saprissa de Medford afrontará esta fecha con 10 bajas sensibles en su plantel, entre convocados a selecciones y jugadores lesionados.

No estarán los seleccionados Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes y Gerald Taylor, además de Luis Javier Paradela, llamado por Cuba, y Bancy Hernández, integrado a Nicaragua.

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A ellos se suman los jóvenes Matías Cordero y David Garro, citados a la Selección Sub-20, mientras que el parte de ausencias se completa con los lesionados Sebastián Acuña y el defensor panameño Fidel Escobar.

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Datos claves

Saprissa afrontará este tramo decisivo con 10 bajas sensibles , entre convocados a selecciones y jugadores que están lesionados.

, entre convocados a selecciones y jugadores que están lesionados. Entre las ausencias más destacadas aparecen Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Luis Javier Paradela y Bancy Hernández , además de los jóvenes Matías Cordero y David Garro .

, además de los jóvenes y . La lista de bajas se completa con los lesionados Sebastián Acuña y Fidel Escobar, dos ausencias que también golpean al plantel de cara al duelo ante Liberia.