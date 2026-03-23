Hernán Medford saca a la luz la interna que vive en Saprissa y sorprende a la afición: “Gestión de camerino”

El Deportivo Saprissa al mando de Hernán Medford, retomó la senda de la victoria tras imponerse 3-1 en su visita a San Carlos, un resultado que le permite seguir firme en el segundo lugar del Torneo Clausura 2026, solo por detrás de Herediano.

Pero medio de ese contexto positivo, Medford también llamó la atención al revelar detalles del ambiente interno que se vive en el club, unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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¿Qué interna destapó Hernán Medford en Saprissa?

Hernán Medford destacó que la recuperación de Jefferson Brenes no pasa solo por lo futbolístico, sino también por una buena gestión de camerino, entendiendo cuándo un jugador necesita respaldo y diálogo si no está teniendo muchos minutos.

Además, dejó claro que se alegró al verlo en la lista de la Selección, porque para él una convocatoria es reflejo del buen momento de un futbolista, por lo que considera que Brenes volvió a levantar su nivel y a ganarse ese reconocimiento con rendimiento.

Hernán Medford – Saprissa

“Eso es gestión de camerino. Hay que saber que también esto es de gustos, pero sí, cuando un jugador no juega mucho, hay que hablarle. Cuando vi la lista (de la Selección) y vi ese nombre y otros cuatro jugadores, me puse muy contento. Para estar en la Selección hay que estar bien; si están ahí, es por eso“, compartió Hernán Medford desde La Nación.

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