Pertenece a Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo limpió y ahora quiere jugar en Saprissa: “Es el sueño”

Aún falta para que se abra el mercado de fichajes en Costa Rica, pero estamos en presencia de lo que puede ser la gran novela. Un futbolista que tiene contrato con la Liga Deportiva Alajuelense quiere cumplir su sueño de vestir la camiseta del Deportivo Saprissa.

Se trata de John Paul Ruiz, jugador que pertenece a Alajuelense y actualmente se encuentra cedido en el Municipal Liberia. El lateral izquierdo fue prestado al equipo pampero por todo el 2026, aunque su idea es regresar a la Liga a mitad de año.

Machillo Ramírez decidió desprenderse de su figura debido al problema que tuvo en La Cali en octubre del año pasado. Ruiz estuvo involucrado en un caso de indisciplina con Creichel Pérez, con quien se había peleado después de haber consumido alcohol.

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El sueño de John Paul Ruiz es jugar en Saprissa

Varios meses después de este polémico episodio, La Voz Saprissista informó que John Paul Ruiz no está contento por todo lo que vivió. El futbolista siente que fue alejado del equipo manudo y por eso tiene intenciones de integrar la planilla tibaseña.

“John Paul Ruiz es jugador de Liga Deportiva Alajuelense todavía, pero no está contento por lo que le pasó. Lo que se oye en su círculo cercano es que no fue él el del pleito con Creichel Pérez y que el que salió sonando fue él, inclusive prestado a Liberia, que fue alejado de muchas cosas, y que el sueño de él es jugar en Saprissa“, reveló el medio mencionado.

El lateral que hoy se desempeña en Liberia tiene contrato con Alajuelense hasta junio de 2028. Por este motivo, Saprissa debería negociar con la directiva manuda en el caso de que quiera contar con los servicios de Ruiz.

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En resumen