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“Pregúntenle al Real Madrid”: Mariano Torres vuelve a encender el debate en Costa Rica tras ganar el Torneo de Copa con Saprissa

Mariano Torres reaviva la polémica en Costa Rica tras el título de Saprissa. Descubre qué dijo el jugador morado.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Mariano Torres habló tras ganar la final del Torneo de Copa
© Tigo Sports Costa RicaMariano Torres habló tras ganar la final del Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa levantó el Torneo de Copa después de imponerse 3-1 al Sporting en la final, con goles de Fidel Escobar, Luis Paradela y Tomás Rodríguez. Del lado del cuadro albinegro, el descuento llegó por medio de Josimar Méndez.

Tras ese nuevo título, el nombre de Mariano Torres volvió a colocarse en el centro de la conversación en Costa Rica, ya que sus declaraciones del pasado sobre la importancia de los torneos regionales reaparecieron y reactivaron el debate alrededor de su postura.

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Mariano Torres vuelve a encender el debate en Costa Rica

En su momento, Mariano Torres explicó que nunca afirmó que la Copa Centroamericana no tuviera importancia, sino que no la considera la competencia más relevante para un club de la región.

Ahora, después de ganar el Torneo de Copa, el tema volvió a surgir y se retomó su postura sobre la importancia real de ese certamen.

La verdad, han desvirtuado las cosas para donde querían llevarlas; algunos pretenden que los vean más en las redes sociales. En su momento dijo que este y tal vez otros no son los torneos más importantes, pero siempre queremos ganarlos“, compartió Mariano Torres.

En algún momento por ahí alguien dijo ‘pregúntale al Real Madrid si no le gusta ganar la Copa Centroamericana’, y la verdad es que no es lo mismo que la Concachampions. Y en Europa no es lo mismo la Europa League que la Champions League“, afirmó Mariano Torres.

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En Sudamérica no es lo miso la Sudamericana que la Libertadores. Repito, el Torneo de Copa no es el más importante, pero siempre lo queremos ganar“, sentenció Mariano Torres.

Mariano Torres mantuvo su postura

Aunque levantar la Copa Centroamericana tenía relevancia por lo que representa Saprissa, Mariano Torres sostenía que el verdadero objetivo estaba en competir a un nivel superior.

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Bajo esa visión, consideraba el torneo como un paso importante dentro del camino, pero no como la meta principal, ya que el enfoque estaba en la competencia que otorga el pase al Mundial de Clubes.

Meses después, tras la eliminación frente a Antigua GFC en octubre de 2024, Mariano Torres volvió a referirse al tema y aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas.

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En esa ocasión dejó claro que sí valora la Copa Centroamericana, aunque mantiene su postura de que está por debajo, en importancia, del principal torneo de Concacaf.

Datos claves

  • Mariano Torres reavivó la polémica tras el título de Saprissa al reiterar su postura sobre la importancia de los torneos en la región.
  • El capitán dejó claro que la Copa Centroamericana no es el torneo más importante, ya que prioriza la Concacaf Champions Cup por su nivel y proyección internacional.
  • Aun así, insistió en que siempre quieren ganar todos los títulos, aunque los considera en una escala distinta de relevancia dentro del fútbol regional.
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