Otro problema para Vladimir Quesada: la noticia que golpea a Saprissa en el momento menos oportuno

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada parecía comenzar a levantar vuelo tras un arranque irregular, pero justo en ese proceso de recuperación ha surgido un nuevo contratiempo que complica los planes del conjunto de Tibás.

Ahora, en un momento clave del campeonato, cuando el equipo había encontrado cierta estabilidad con triunfos recientes, una noticia inesperada golpeó de lleno al plantel morado.

ver también Revés para Saprissa: el anuncio oficial de Fedefútbol que confirma el temor de los morados y se festeja en Alajuelense

¿Cuál es la noticia que golpea al Saprissa de Vladimir Quesada?

Según el periodista Kevin Jiménez, Gerson Torres quedó descartado por una lesión muscular y no podrá estar disponible para el próximo compromiso ante Cartaginés, una baja sensible que complica los planes de Vladimir Quesada.

Publicidad

Publicidad

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

La noticia llega en el momento menos oportuno, ya que Saprissa venía mostrando señales de mejora tras las victorias contra Guadalupe y Pérez Zeledón. La ilusión de mantener esa inercia positiva ahora se ve frenada por la baja de Gerson Torres.

Publicidad

Los números de Gerson Torres con Saprissa esta temporada

A lo largo de la temporada, Gerson Torres ha visto acción en 14 compromisos oficiales con Saprissa, distribuidos entre 10 en la Primera División Apertura y 4 en la Copa Centroamericana.

Publicidad

En ese periodo, el extremo consiguió 3 goles, mostrando su importancia dentro del esquema morado y consolidándose como un jugador clave por su aporte ofensivo y constancia. Sin embargo, su buen momento se ve interrumpido ahora por una lesión que lo obliga a detener su ritmo y perderse partidos importantes.