Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Otro problema para Vladimir Quesada: la noticia que golpea a Saprissa en el momento menos oportuno

Las cosas no son del todo buenas para Vladimir Quesada al mando del Saprissa. Descubre el contratiempo sobre la mesa del equipo morado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Vladimir Quesada al mando del Saprissa
© SaprissaVladimir Quesada al mando del Saprissa

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada parecía comenzar a levantar vuelo tras un arranque irregular, pero justo en ese proceso de recuperación ha surgido un nuevo contratiempo que complica los planes del conjunto de Tibás.

Ahora, en un momento clave del campeonato, cuando el equipo había encontrado cierta estabilidad con triunfos recientes, una noticia inesperada golpeó de lleno al plantel morado.

Revés para Saprissa: el anuncio oficial de Fedefútbol que confirma el temor de los morados y se festeja en Alajuelense

ver también

Revés para Saprissa: el anuncio oficial de Fedefútbol que confirma el temor de los morados y se festeja en Alajuelense

¿Cuál es la noticia que golpea al Saprissa de Vladimir Quesada?

Según el periodista Kevin Jiménez, Gerson Torres quedó descartado por una lesión muscular y no podrá estar disponible para el próximo compromiso ante Cartaginés, una baja sensible que complica los planes de Vladimir Quesada.

Publicidad
Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

La noticia llega en el momento menos oportuno, ya que Saprissa venía mostrando señales de mejora tras las victorias contra Guadalupe y Pérez Zeledón. La ilusión de mantener esa inercia positiva ahora se ve frenada por la baja de Gerson Torres.

Publicidad

Los números de Gerson Torres con Saprissa esta temporada

A lo largo de la temporada, Gerson Torres ha visto acción en 14 compromisos oficiales con Saprissa, distribuidos entre 10 en la Primera División Apertura y 4 en la Copa Centroamericana.

En ese periodo, el extremo consiguió 3 goles, mostrando su importancia dentro del esquema morado y consolidándose como un jugador clave por su aporte ofensivo y constancia. Sin embargo, su buen momento se ve interrumpido ahora por una lesión que lo obliga a detener su ritmo y perderse partidos importantes.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mensaje contundente para Vladimir Quesada: Akheem Wilson impacta a Saprissa
Deportivo Saprissa

Mensaje contundente para Vladimir Quesada: Akheem Wilson impacta a Saprissa

Saprissa recibe la noticia que podría evitar una sanción
Deportivo Saprissa

Saprissa recibe la noticia que podría evitar una sanción

"No lo harán": Quesada admite el problema que complica el regreso de Warren Madrigal
Deportivo Saprissa

"No lo harán": Quesada admite el problema que complica el regreso de Warren Madrigal

Julián Martínez recibe la notificación de su ´castigo´ por parte del equipo de Vinicius Jr y preocupa a toda Honduras
Honduras

Julián Martínez recibe la notificación de su ´castigo´ por parte del equipo de Vinicius Jr y preocupa a toda Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo