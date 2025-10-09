Honduras vs. Costa Rica: hora, TV y dónde ver hoy en USA el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

¡Se viene el clásico centroamericano! Este jueves, Honduras recibe a Costa Rica por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El duelo será en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, con las tribunas listas para explotar de aficionados.

¿A qué hora de USA juega Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de Honduras y Costa Rica se enfrentarán hoy, jueves 9 de octubre, a las 22:00 horas (ET) de Estados Unidos.

PT : 19:00 horas

: 19:00 horas CT : 21:00 horas

: 21:00 horas ET: 22:00 horas

¿Dónde y en qué canal ver en USA a Honduras vs. Costa Rica?

Para ver en Estados Unidos el clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

ver también Desde Honduras solo ocuparon cinco palabras para impactar a Costa Rica con el regreso de Kendall Waston y Celso Borges

¿Cómo llega Honduras en estas Eliminatorias de Concacaf?

Con Reinaldo Rueda en el mando, los catrachos han tenido un arranque sólido: empataron 0-0 contra Haití de visitante y luego ganaron 2-0 frente a Nicaragua como locales. Están bien posicionados en su grupo y quieren aprovechar el calor de casa para meter presión ante Costa Rica.

¿Cómo llega Costa Rica a su visita al Morazán?

Bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, la Sele aún no ha conseguido una victoria en este tramo: igualó 1-1 contra Nicaragua y protagonizó un vibrante 3-3 ante Haití. Necesitan ganar para no quedarse atrás en la tabla y seguir con aspiraciones reales de clasificar al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

La última vez que se enfrentaron, Costa Rica venció 3-1 a Honduras en el repechaje de la Nations League. (Foto: AFP)

El historial de Honduras vs. Costa Rica: ¿Quién ganó más partidos?

Según datos de Diario Diez, ambas selecciones disputaron 67 juegos desde que se cruzaron por primera vez en 1930: Costa Rica ganó 24, Honduras salió vencedor en 19 y empataron 24.