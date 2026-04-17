Es ídolo de Alajuelense, ganó 11 títulos con el club y cuando le preguntaron si iría a Saprissa, no dudó: “Donde quiero estar”

En el fútbol de Costa Rica hay respuestas que valen más que cualquier contrato. Y cuando vienen de alguien que representa la historia de un club, el impacto es todavía mayor. Esta vez, el protagonista fue un ídolo absoluto de la Liga Deportiva Alajuelense y una voz que sigue pesando dentro del entorno rojinegro.

Su recorrido lo respalda. Ganó 11 títulos con la Liga, marcó una época y hoy continúa ligado al club como entrenador del equipo femenino. No es solo un nombre, es parte de la identidad de Alajuelense.

Se trata de Wílmer López y la pregunta llegó en el programa Teléfono Rojo, donde Josué Quesada lo puso contra la pared. El planteo fue directo: si Saprissa o Herediano le ofrecieran mejores condiciones, ¿lo pensaría?

¿Qué respondió Wílmer López ante la posibilidad de ir a Saprissa o Herediano?

En tono paródico, parecía una de esas preguntas que se responden con diplomacia, con frases abiertas, pero no fue el caso. Wilmer López no dudó ni un segundo: “No, jamás. Estoy donde quiero estar”.

La frase cayó como un mensaje directo. No solo por lo que dice, sino por quién lo dice. Porque en un contexto donde los movimientos entre clubes no son extraños, escuchar una postura tan firme refuerza el vínculo con la afición.

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Para el entorno manudo, sus palabras son motivo de orgullo. Representan ese sentido de pertenencia que muchas veces se reclama y pocas veces se expresa con tanta contundencia.

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Más allá del tono, la declaración también refleja una realidad. Wilmer no solo pasó por Alajuelense, es Alajuelense. Y su presente, desde el banquillo femenino, sigue alimentando ese lazo. En un fútbol donde las decisiones suelen pasar por lo económico o lo profesional, su respuesta marca una diferencia.

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Datos Claves

El exjugador Wílmer López rechazó públicamente dirigir a Saprissa o Herediano por lealtad.

rechazó públicamente dirigir a o por lealtad. El ídolo rojinegro ha ganado 11 títulos con la Liga Deportiva Alajuelense .

con la . Actualmente, Wílmer López se desempeña como entrenador del equipo femenino de Alajuelense.