Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Es ídolo de Alajuelense, ganó 11 títulos con el club y cuando le preguntaron si iría a Saprissa, no dudó: “Donde quiero estar”

Es uno de los máximos referentes de Alajuelense y ante la pregunta sobre si aceptaría una mejor oferta de Saprissa no titubeó con su respuesta.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Ídolo de Alajuelense respondió ante posible oferta de Saprissa.
© Gemini.Ídolo de Alajuelense respondió ante posible oferta de Saprissa.

En el fútbol de Costa Rica hay respuestas que valen más que cualquier contrato. Y cuando vienen de alguien que representa la historia de un club, el impacto es todavía mayor. Esta vez, el protagonista fue un ídolo absoluto de la Liga Deportiva Alajuelense y una voz que sigue pesando dentro del entorno rojinegro.

Su recorrido lo respalda. Ganó 11 títulos con la Liga, marcó una época y hoy continúa ligado al club como entrenador del equipo femenino. No es solo un nombre, es parte de la identidad de Alajuelense.

Se trata de Wílmer López y la pregunta llegó en el programa Teléfono Rojo, donde Josué Quesada lo puso contra la pared. El planteo fue directo: si Saprissa o Herediano le ofrecieran mejores condiciones, ¿lo pensaría?

¿Qué respondió Wílmer López ante la posibilidad de ir a Saprissa o Herediano?

En tono paródico, parecía una de esas preguntas que se responden con diplomacia, con frases abiertas, pero no fue el caso. Wilmer López no dudó ni un segundo: “No, jamás. Estoy donde quiero estar”.

La frase cayó como un mensaje directo. No solo por lo que dice, sino por quién lo dice. Porque en un contexto donde los movimientos entre clubes no son extraños, escuchar una postura tan firme refuerza el vínculo con la afición.

Publicidad

Para el entorno manudo, sus palabras son motivo de orgullo. Representan ese sentido de pertenencia que muchas veces se reclama y pocas veces se expresa con tanta contundencia.

Alajuelense lo hace oficial y Saprissa entra en alerta: se confirma la noticia que pone en ventaja a Machillo Ramírez para el Clásico Nacional

ver también

Alajuelense lo hace oficial y Saprissa entra en alerta: se confirma la noticia que pone en ventaja a Machillo Ramírez para el Clásico Nacional

Más allá del tono, la declaración también refleja una realidad. Wilmer no solo pasó por Alajuelense, es Alajuelense. Y su presente, desde el banquillo femenino, sigue alimentando ese lazo. En un fútbol donde las decisiones suelen pasar por lo económico o lo profesional, su respuesta marca una diferencia.

Publicidad

Datos Claves

  • El exjugador Wílmer López rechazó públicamente dirigir a Saprissa o Herediano por lealtad.
  • El ídolo rojinegro ha ganado 11 títulos con la Liga Deportiva Alajuelense.
  • Actualmente, Wílmer López se desempeña como entrenador del equipo femenino de Alajuelense.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense lo hace oficial y Saprissa entra en alerta
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense lo hace oficial y Saprissa entra en alerta

Lonnis le dice a Machillo Ramírez lo que pocos se animan
Deportivo Saprissa

Lonnis le dice a Machillo Ramírez lo que pocos se animan

Eric Acuña sigue convencido de mantener a El Salvador en el camino rumbo al Mundial
El Salvador

Eric Acuña sigue convencido de mantener a El Salvador en el camino rumbo al Mundial

Un aficionado de Pumas lastimó a Keylor Navas
Costa Rica

Un aficionado de Pumas lastimó a Keylor Navas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo