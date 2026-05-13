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Cartaginés anuncia el fichaje de Joaquín Alonso Hernández y 7 equipos se quedan con las ganas de llevárselo

Cartaginés oficializó la contratación del delantero estadounidense Joaquín Alonso Hernández, quien llega a la Vieja Metrópoli tras rechazar ofertas en Primera División y la Liga de Ascenso.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Alonso Hernández aterriza en la Vieja Metrópoli.
© ADM Liberia / Chat GPT.Alonso Hernández aterriza en la Vieja Metrópoli.

Este martes 13 de mayo, el destino del jugador más codiciado en el mercado de fichajes de la Liga Promérica quedó definitivamente sellado: Joaquín Alonso Hernández es flamante refuerzo del Club Sport Cartaginés.

¡Bienvenido Joaquín Alonso! Le damos la bienvenida a Joaquín Alonso Hernández, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo“, anunciaron los brumosos a través de sus redes sociales.

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El goleador de 32 años, nacido en El Paso, Texas, ya le había comunicado previamente a la directiva del Municipal Liberia —que buscaba retenerlo por todos los medios posibles— su intención de no continuar en la institución pampera. Pero no eran solo los “Coyotes” los que competían con Cartaginés en su intento por asegurarse los servicios del atacante.

La feroz puja por Alonso Hernández

Sporting FC fue uno de los primeros equipos en acercarse al jugador con una propuesta formal, pero el proyecto deportivo que le presentó Cartaginés siempre pesó más en su decisión.

Por otro lado, el Inter San Carlos, principal candidato al ascenso a la máxima categoría, lo tentó con una oferta económica apetecible; sin embargo, el movimiento resultaba muy riesgoso: ¿qué pasaría si los norteños perdían la final de la Liga de Ascenso ante Jicaral y se quedaban en la segunda división?

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Joaquín Alonso Hernández tuvo para elegir entre varias ofertas (Instagram).

Joaquín Alonso Hernández tuvo para elegir entre varias ofertas (Instagram).

Mientras tanto, el periodista Kevin Jiménez confirmó, antes de que se oficializara la llegada de Hernández a la Vieja Metrópoli, que casi todos los equipos de la Liga Promérica se mantenían atentos a su futuro.

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A Joaquín Alonso lo quieren, contando a Inter San Carlos, 8 equipos: Liberia, Cartago y todo el resto, Sporting, Puntarenas, etc, lo van a querer. Menos Saprissa, Alajuelense y Herediano. Heredia porque ya lo tuvo, Saprissa y la Liga porque no tienen cupo de extranjeros“, detalló el especialista en el programa Seguimos.

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Los números del estadounidense

Cartaginés suma a sus filas a un jugador de probada efectividad en el fútbol costarricense. En el Clausura 2026, Joaquín Alonso Hernández registró 17 apariciones con el conjunto liberiano, donde marcó 4 goles y repartió 5 asistencias. En total, se despide de la Ciudad Blanca con 7 tantos y 10 asistencias en 36 juegos disputados.

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Anteriormente, el ex Monterrey marcó 5 goles y dio 2 pases a gol en su paso por el Club Sport Herediano, mientras que en su etapa con la AD Guanacasteca se destacó al anotar 19 veces y asistir en 7 ocasiones.

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En síntesis

  • Cartaginés anunció en sus redes sociales la contratación de Joaquín Alonso Hernández.
  • Según Kevin Jiménez, un total de 8 equipos estaban interesados en sus servicios (incluyendo a Sporting y al Inter San Carlos).
  • El ex Monterrey registra 7 goles y 10 asistencias con Liberia, 19 goles con Guanacasteca y 5 celebraciones en su etapa con el “Team”.

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