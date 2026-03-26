No le teme a La Cueva: José Saturnino Cardozo fue a fondo y amenazó a Saprissa para la revancha por el Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa no pasó del empate (1-1) en la ida de las semifinales del Torneo de Copa ante el Municipal Liberia de José Cardozo. Las anotaciones estuvieron a cargo de Alonso Hernández y Ariel Rodríguez.

Tras ese resultado, José Cardozo elevó el tono y mandó un mensaje desafiante a Saprissa para el partido de vuelta, convencido de que Liberia puede golpear en la revancha.

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La amenaza de José Cardozo al Saprissa

José Cardozo dejó claro que se va conforme con la respuesta de su equipo tras el empate en casa (1-1) y con mucha confianza para la vuelta que se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Me siento contento y orgulloso de mi equipo, me gustó la forma en la que cerramos el partido, terminamos siendo mejores, con buenas llegadas, los aficionados vieron a un equipo de Liberia que propone y que siempre va al ataque”, comentó Cardozo en conferencia de prensa.

José Cardozo – Municipal Liberia

El entrenador paraguayo resumió ese sentir con un mensaje directo de cara al segundo partido: “Lo que demostramos hoy seguramente será el doble allá”, una frase con la que dejó abierta la serie y reforzó la idea de que Liberia se siente capaz de competir desde La Cueva para buscar un boleto a la final.

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“El segundo tiempo fue prácticamente de Liberia, competimos bien ante un rival de jerarquía, lo que nos faltó fue precisión en ataque. Lo que demostramos hoy (miércoles) seguramente será doble allá (en Tibás), son 180 minutos y vamos a luchar con todo por estar en la final“, finalizó Cardozo.

¿Cuándo se juega la vuelta de las semifinales del Torneo de Copa?

La vuelta entre Saprissa y Liberia por las semifinales del Torneo de Copa se disputará el domingo 29 de marzo desde el Ricardo Saprissa en horario todavía por confirmar.

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Datos claves

Cardozo quedó conforme con el rendimiento de Liberia después del 1-1 en la ida y aseguró que su equipo terminó dejando una mejor imagen en varios tramos del partido.

después del en la ida y aseguró que su equipo terminó dejando una mejor imagen en varios tramos del partido. El técnico paraguayo lanzó un mensaje fuerte para la vuelta al afirmar que “lo que demostramos hoy seguramente será el doble allá” , dejando claro que Liberia irá a Tibás con confianza .

, dejando claro que . Para el entrenador, la serie sigue completamente abierta, ya que considera que su equipo compitió bien ante un rival de jerarquía y que todavía quedan 180 minutos de lucha por el boleto a la final.