“Es triste”: el error de Minor Álvarez contra Liberia que provocó la furia de la afición de Saprissa

El nombre de Minor Álvarez quedó en el centro de la escena en Saprissa tras un debut como titular que no pasó desapercibido. En la semifinal de ida del Torneo de Copa ante Liberia, el guardameta cometió un error que encendió la furia de la afición morada, justo en un momento donde las decisiones de Hernán Medford ya venían siendo observadas con lupa.

La decisión de su titularidad tuvo una explicación puntual: Abraham Madriz fue convocado a la Selección de Costa Rica, lo que obligó a mover fichas en la portería. Sin embargo, el nombre de Álvarez no generaba consenso entre los aficionados, principalmente por sus antecedentes recientes en el fútbol nacional, donde no había logrado consolidarse con actuaciones destacadas.

Error de Minor Álvarez

El momento clave llegó temprano en el encuentro. Joaquín Alonso Hernández quedó mano a mano con el arquero y resolvió con una definición sutil, picando el balón ante una salida que dejó en evidencia la mala colocación del guardameta. La acción fue tan clara como dolorosa para Saprissa, que se vio en desventaja en una jugada que muchos consideraron evitable.

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El error no solo impactó en el desarrollo del partido, sino también en la percepción inmediata de la afición. En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer, con críticas directas hacia Álvarez: “Esos son los tipos de porteros que le encantan a Lonnis”, “Lo de Minor es triste”, “Ya sabemos porqué Alvarez no juega”, entre otros.

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Para fortuna del equipo, la reacción llegó rápido. A los 21 minutos, Ariel Rodríguez igualó el marcador y le dio algo de tranquilidad al conjunto morado, que logró recomponerse tras el golpe inicial. Sin embargo, el foco ya estaba puesto en el arquero, cuya actuación quedó marcada por esa jugada puntual que condicionó la narrativa del partido.

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El episodio vuelve a abrir el debate en Saprissa sobre la gestión de la portería y las decisiones en momentos clave. En un club donde la exigencia es permanente, los errores individuales suelen amplificarse, especialmente cuando vienen acompañados de dudas previas. Minor Álvarez tuvo su oportunidad, pero su estreno como titular dejó más preguntas que respuestas en un equipo que no tiene margen para equivocaciones.

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Datos Claves

Minor Álvarez debutó como portero titular de Saprissa en la semifinal del Torneo de Copa.

debutó como portero titular de en la semifinal del Torneo de Copa. El guardameta cometió un error de colocación que permitió el gol de Joaquín Alonso Hernández .

. Abraham Madriz cedió su lugar en la portería debido a su convocatoria con la Selección.