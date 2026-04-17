Liberia vs. Cartaginés EN VIVO: rueda el balón – minuto a minuto del partido por el Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 no da tregua. Este viernes, Municipal Liberia recibirá a Club Sport Cartaginés en un duelo por la jornada 16 que impactará de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones y va más de sus protagonistas, pues el resultado del mismo puede hundir o darle vidas a las esperanzas del golpeado campeón, Liga Deportiva Alajuelense, al que se le viene el Clásico Nacional.