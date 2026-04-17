El Torneo Clausura 2026 no da tregua. Este viernes, Municipal Liberia recibirá a Club Sport Cartaginés en un duelo por la jornada 16 que impactará de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones y va más de sus protagonistas, pues el resultado del mismo puede hundir o darle vidas a las esperanzas del golpeado campeón, Liga Deportiva Alajuelense, al que se le viene el Clásico Nacional.
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Liberia vs. Cartaginés EN VIVO: rueda el balón – minuto a minuto del partido por el Clausura 2026
Siga el minuto a minuto el partido de Municipal Liberia ante Cartaginés que también será clave para Alajuelense.
Rueda el balón
Comienza el partido de Municipal Liberia ante Cartaginés
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Los locales en la cancha
Municipal Liberia también realiza su etapa de calentamiento.
Salen a calentar
Cartaginés en su etapa de calentamiento
El once brumoso
Los once iniciales de Cartaginés
Los elegidos de Cardozo
Alineación de Municipal Liberia
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Escenario preparado
El estadio Edgardo Baltodano Briceño está listo para el partido
Todo listo
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Municipal Liberia ante Cartaginés.
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