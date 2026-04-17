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Liberia vs. Cartaginés EN VIVO: rueda el balón – minuto a minuto del partido por el Clausura 2026

Siga el minuto a minuto el partido de Municipal Liberia ante Cartaginés que también será clave para Alajuelense.

Rueda el balón

Comienza el partido de Municipal Liberia ante Cartaginés

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Los locales en la cancha

Municipal Liberia también realiza su etapa de calentamiento.

Salen a calentar

Cartaginés en su etapa de calentamiento

El once brumoso

Los once iniciales de Cartaginés

Los elegidos de Cardozo

Alineación de Municipal Liberia 

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Escenario preparado

El estadio Edgardo Baltodano Briceño está listo para el partido

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Municipal Liberia ante Cartaginés.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Minuto a minuto de Liberia ante Cartaginés
© Municipal Liberia y CartaginésMinuto a minuto de Liberia ante Cartaginés

El Torneo Clausura 2026 no da tregua. Este viernes, Municipal Liberia recibirá a Club Sport Cartaginés en un duelo por la jornada 16 que impactará de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones y va más de sus protagonistas, pues el resultado del mismo puede hundir o darle vidas a las esperanzas del golpeado campeón, Liga Deportiva Alajuelense, al que se le viene el Clásico Nacional.

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