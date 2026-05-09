Xelajú recibe el soporte que le podría dar ventaja contra Comunicaciones en la vuelta de las semifinales

Los súper chivos confían en poder estar en la final ante Municipal.

La ciudad de Quetzaltenango se encuentra en ebullición futbolera a pocas horas del decisivo duelo entre Xelajú MC y Comunicaciones, correspondiente a la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026. El Estadio Mario Camposeco se perfila como el escenario de una noche inolvidable, donde se definirá al segundo finalista.

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El equipo altense afina los últimos detalles con la motivación a tope, impulsado por el empate 2-2 conseguido en la ida, un resultado que le otorga una ligera ventaja en la serie. La consigna es clara: mantener la concentración y aprovechar el respaldo de su gente.

La respuesta de la afición ha sido abrumadora. Desde tempranas horas, cientos de seguidores se hicieron presentes para asegurar su entrada, e incluso desde el día anterior ya había aficionados formando filas, reflejando la enorme expectativa que rodea el encuentro ante Comunicaciones.

El Camposeco se llena y empuja a Xelajú

La directiva de Xelajú MC confirmó que la localidad de general sur se encuentra completamente agotada, siendo esta la zona donde tradicionalmente se concentra la mayor parte de la afición. El ambiente promete ser electrizante.

Aún quedan disponibles las localidades de general norte, tribuna norte y tribuna sur, con un costo de Q125, pero todo apunta a que también se venderán en su totalidad antes del inicio del partido.

El tradicional banderazo no se hizo esperar. La afición se reunió para alentar al equipo en la previa, enviando un mensaje claro de apoyo total en este momento crucial de la temporada.

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En lo deportivo, Xelajú MC sabe que un empate le basta para avanzar a la Gran Final, mientras que una derrota lo dejaría fuera y abriría el camino para Comunicaciones.

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Con el estadio listo para un lleno total, una afición encendida y la ilusión intacta, los súper chivos se preparan para dar el paso definitivo y buscar el ansiado boleto a la final, donde ya espera Municipal.