Liberia vs. Saprissa: a qué hora juegan y qué canal transmite la ida de las semifinales del Torneo de Copa

Saprissa y Liberia se medirán en la serie de ida de las semifinales del Torneo de Copa, en un duelo clave para empezar a definir al equipo que peleará por el título.

En la previa de este compromiso, repasaremos todos los detalles del encuentro, incluyendo el horario y el canal encargado de transmitir este primer enfrentamiento.

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Liberia vs. Saprissa: a qué hora juegan por la ida de las semifinales del Torneo de Copa

El miércoles 25 de marzo el Saprissa visitará al Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo en el estadio Edgardo Baltodano, en el duelo correspondiente a la semifinal de ida del Torneo de Copa.

Hora: 8:00 p.m. de Costa Rica

Liberia vs. Saprissa: dónde ver EN VIVO

En Costa Rica, el encuentro se podrá ver EN VIVO por FUTV.

UNAFUT

Cómo llega Saprissa

El Saprissa eliminó a Carmelita en los cuartos de final del Torneo de Copa con un global de (10-2). Mientras que por el torneo local viene de ganarle como visitante (1-3) ante San Carlos.

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Cómo llega Liberia

Mientras que por otro lado, Municipal Liberia viene de eliminar en los cuartos de final a Alajuelense con un global de (4-1). Mientras que en el torneo local derrotaron en la última jornada (0-1) ante Puntarenas.

Últimos enfrentamientos

17/08/25 – Liberia (2-2) Saprissa – Primera División Apertura

Saprissa – Primera División Apertura 30/11/25 – Saprissa (3-1) Liberia – Primera División Apertura

Liberia – Primera División Apertura 15/2/26 – Liberia (0-1) Saprissa – Primera División Apertura