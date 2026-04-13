Lo confirma Unafut: Sporting le da el primer golpe a Saprissa a horas de la final del Torneo de Copa

Este miércoles 15 de abril, Deportivo Saprissa y Sporting FC dirimirán al nuevo campeón del Torneo de Copa de Costa Rica. La final se jugará desde las 7:00 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, y el conjunto helénico ya le sacaron una mínima ventaja a los morados.

Los dirigidos por Hernán Medford, encima, llegan atravesados por la dolorosa derrota 2-1 sufrida ante Liberia en el Clausura 2026, que sembró preocupación en Tibás. Por lo que buscarán reponerse ante el equipo de Andrés Carevic, que viene de dar un batacazo al derrotar por 2-0 a Alajuelense y precisa demostrar que el proyecto va en serio.

Unafut confirma que Sporting será local ante Saprissa

Después de la rifa realizada este lunes, la Unión de Clubes de la Primera División de Costa Rica (Unafut) confirmó que Sporting será administrativamente el anfitrión en la gran final, tras la cual se pondrá fin al reinado de la Liga, campeona de las últimas dos ediciones.

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“Durante el congresillo técnico, se realizó la rifa de la localía de la final del Torneo de Copa. Sporting FC será el equipo casa, mientras que el Deportivo Saprissa será visita”, explicó la mencionada asociación deportiva.

La Unafut también adelantó que “el conjunto griego jugará con camiseta celeste, pantaloneta blanca y medias celestes; por su parte, los tibaseños vestirán todo de morado”. En el caso del monstruo, un uniforme distinto al que lució a inicios de marzo, cuando los albinegros los vencieron 2-1 en el marco de la décima fecha del campeonato nacional.

¿Qué pasa si Sporting y Saprissa empatan en los 90 minutos?

En el caso de que el marcador esté igualado al final del tiempo reglamentario, el nuevo monarca del Torneo de Copa entre Sporting y Saprissa se definirá directamente en los lanzamientos desde el punto penal. No habrá tiempos extra.

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En síntesis