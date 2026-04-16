Erick Lonnis señaló a una figura olvidada por muchos en Saprissa como la responsable de que ganaran el Torneo de Copa

Tras conquistar el Torneo de Copa con una victoria 3-1 sobre Sporting, en Saprissa comenzó el análisis sobre las claves del nuevo título.

En ese contexto, Erick Lonnis, como líder del comité deportivo del club, apuntó al responsable de que el conjunto morado lograra coronarse, en una conquista que reafirma el buen momento del equipo bajo el mando de Hernán Medford.

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¿Quién es la figura olvidada que Lonnis señaló como clave en el título de Saprissa?

Erick Lonnis explicó que en un club como Saprissa la presión es mucho mayor para los jugadores jóvenes, ya que un par de malos partidos pueden provocar una reacción inmediata de la afición

“Con todo respeto para los otros equipos: usted puede poner a un muchacho joven dos o tres partidos en un equipo que no tenga mucha repercusión y si no le va bien, no pasa nada“, comentó Lonnis en diálogo con Encuentro Deportivo, el programa de Yashin Quesada

“Si en Saprissa a un muchacho le va mal en dos partidos, se echa a la afición encima sabiendo nosotros que es buen jugador y tal vez no está preparado, puede ser que no salga. Entonces usted tiene que medir en qué momento, cuándo, para minimizar el riesgo de que algo así le suceda“, compartió Lonnis.

Erick Lonnis – líder del comité deportivo del Saprissa

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Erick Lonnis también puso el foco en el trabajo que se realiza en las divisiones menores de Saprissa, donde mencionó de forma puntual a Vladimir Quesada como parte del grupo que ha impulsado un esfuerzo destacado en el aspecto psicológico y formativo de los jóvenes.

“Nosotros sentimos que a nivel psicológico estamos haciendo un extraordinario trabajo en divisiones menores, encabezados por Pedro Bonilla y por dos de nuestros directores, Víctor Cordero y Vladimir Quesada“, afirmó.

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Recordemos que actualmente, actualmente, Vladimir Quesada y Víctor Cordero forman parte del área encargada del manejo y proyección de prospectos en Saprissa.

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Vladimir Quesada – Saprissa

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“Ese trabajo de preparación mental está haciendo que jugadores como Julián, Mathías, Kenneth, Albert, Abraham o Isaac les esté yendo bien desde el punto de vista“, finalizó Erick Lonnis.

Datos claves

Erick Lonis destacó el trabajo en divisiones menores como clave del éxito de Saprissa , especialmente en la formación integral de los jugadores.

, especialmente en la formación integral de los jugadores. Vladimir Quesada fue señalado como parte fundamental de ese proceso , junto a otros responsables del área formativa del club.

, junto a otros responsables del área formativa del club. El enfoque psicológico en jóvenes futbolistas ha sido determinante, ayudando a prepararlos para la presión del primer equipo.

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