Costa Rica

“No es bueno”: Vladimir Quesada rompe el silencio y deja en evidencia el problema que más afecta a Saprissa

Luego del triunfo como visitante ante Guadalupe, Vladimir Quesada habló sin filtros sobre lo que más le inquieta en Saprissa.

Por Marcial Martínez

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada logró una importante victoria como visitante (1-3) ante Guadalupe para sumar de a tres y volver a estar en lo más alto de la clasificación con 15 partidos jugados y 29 puntos sumados hasta la fecha.

Sin embargo, fue mucho más que una victoria tomando en cuenta que además de seguir en la lucha por ese primer lugar con la Liga Deportiva Alajuelense, Gustavo Herrera pudo anotar su primer gol con la camiseta morada. Algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo.

¿Cuál es el problema que más le afecta al Saprissa de Vladimir Quesada?

Vladimir Quesada reconoció que la pausa del torneo por la fecha FIFA no favorece a ningún equipo, incluido el suyo que llega como líder. Comentó que el cuerpo técnico analizará la situación y tomará precauciones para que el plantel pierda el menor ritmo posible, preparando actividades específicas con miras a llegar en las mejores condiciones al siguiente compromiso.

Es definitivo que no es bueno para ninguno y ya nos habíamos expresado sobre eso. Todo lo que sea de beneficio para la Selección Nacional, todos tenemos que hacer el esfuerzo“, comentó Vladimir Quesada para La Nación.

Vamos a tratar de analizar, resolver, tomar precauciones para que perder ritmo sea lo menos posible; hemos preparado cuáles van a ser nuestras actividades antes del siguiente juego“, sentenció Vladimir Quesada.

Recordemos que la Selección de Costa Rica dirigida por Miguel Herrera, en esta nueva fecha FIFA se estará jugando su pase al Mundial de 2026, cuando enfrente a la Selección de Haití y a la Selección de Honduras. Dos encuentros trascendentales en busca de ese boleto para la Copa del Mundo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Saprissa?

Deportivo Saprissa tendrá una pausa de 21 días por el parón de selección y volverá a jugar hasta el 22 de noviembre, cuando enfrente a Herediano en “La Cueva”.

