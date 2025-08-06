Kendall Waston contra Gustavo Herrera: el defensor de Saprissa le dijo al panameño lo que nadie se anima

Deportivo Saprissa logró sacar los tres puntos en su debut en la Copa Centroamericana, al vencer 2-1 al Verdes FC de Belice como visitante. Sin embargo, más allá del resultado, lo que dejó el partido fue una ola de dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo y, en particular, sobre algunos jugadores que estuvieron muy por debajo del nivel esperado.

Uno de los señalados fue Gustavo Herrera, quien tuvo una primera mitad muy floja y no volvió al terreno de juego para el segundo tiempo. Su desempeño fue tan cuestionado que, tras el encuentro, el propio jugador panameño recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de autocrítica: “Quiero volver a ser el mismo”, escribió, en lo que pareció un intento por mostrar vulnerabilidad y asumir su mal momento.

En ese contexto, Kendall Waston, capitán y voz fuerte del camerino morado, no se guardó nada al analizar el pobre funcionamiento del equipo. En declaraciones posteriores al partido, lanzó una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia Herrera, aunque sin mencionarlo, y que resonó con fuerza en el entorno tibaseño.

¿Qué dijo Kendall Waston?

“Pudimos observar que no estuvimos situaciones muy concretas. Si algunos no estamos al nivel con respecto a la parte táctica y de atención, pues vamos a jugar con menos jugadores”, sentenció Kendall Waston, en una crítica que apunta al compromiso y la concentración dentro del campo.

La frase no pasó desapercibida, sobre todo por el momento que atraviesa Herrera, quien busca consolidarse en Saprissa tras llegar como una apuesta internacional. El comentario del defensor central evidenció que, más allá de los discursos puertas afuera, el vestuario tiene claro que no hay margen para relajarse.

El rendimiento ante Verdes dejó más preguntas que respuestas para un equipo como Saprissa, que tiene la presión constante de competir y ganar con autoridad, sin importar el rival ni la cancha. En esa exigencia diaria, las palabras de Waston marcaron un límite claro: en el Monstruo, no hay espacio para distracciones ni actuaciones a medias.