Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

El 9 que Saprissa quería: Wanchope tendrá la incorporación más esperada en Tibás

Para intentar dejar atrás la derrota en Panamá, Wanchope recibe la confirmación de la vuelta del 9 que tanto necesita Saprissa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Wanchope recibió una gran noticia.
Wanchope recibió una gran noticia.

La derrota de Deportivo Saprissa ante el Independiente de La Chorrera por la Copa Centroamericana encendió las alarmas en Tibás. El equipo de Vladimir Wanchope mostró una vez más su falta de contundencia en ofensiva, un déficit que lo ha acompañado en el inicio de la temporada y que condiciona su rendimiento en torneos internacionales.

El técnico morado ha probado variantes en ataque, pero ninguna ha terminado de convencer. La ausencia de un “9” natural ha pesado, y en el club ya reconocen que esa carencia es el principal obstáculo para competir al más alto nivel. Sin embargo, una noticia empieza a cambiar el panorama y a darle un respiro a Wanchope.

¿Cuál es el 9 que reforzará a Saprissa?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Warren Madrigal está transitando la parte final de su recuperación. El joven delantero, que sufrió una lesión de rodilla jugando con la Selección de Costa Rica, se perdió el cierre de su paso por el Valencia en España y tuvo que enfocarse en su rehabilitación.

Publicidad

La evolución ha sido positiva y, de acuerdo con los tiempos médicos, el atacante estaría listo en aproximadamente tres semanas. Eso significa que su regreso podría concretarse para el 17 de septiembre, fecha en la que Saprissa enfrentará a Herediano en uno de los clásicos más esperados del campeonato nacional.

Warren Madrigal regresará a jugar con Saprissa.

Warren Madrigal regresará a jugar con Saprissa.

Publicidad

Para Wanchope, contar con Madrigal será como recibir un fichaje de lujo en medio del torneo. El delantero combina juventud, talento y proyección internacional, y su regreso puede darle al Saprissa esa pieza clave que tanto le ha hecho falta en ofensiva.

Luego de la humillante derrota de Saprissa, esta es la decisión que tomó Wanchope

ver también

Luego de la humillante derrota de Saprissa, esta es la decisión que tomó Wanchope

El “9” que la afición morada pedía ya tiene nombre y apellido. Con Madrigal de vuelta, Saprissa recupera no solo gol, sino también confianza en un tramo decisivo de la temporada, donde cada partido empieza a marcar diferencias tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mensaje de Warren Madrigal que conmueve a Saprissa
Deportivo Saprissa

Mensaje de Warren Madrigal que conmueve a Saprissa

"Estaba desesperado": Warren Madrigal destapa los detalles escalofriantes de su lesión
Deportivo Saprissa

"Estaba desesperado": Warren Madrigal destapa los detalles escalofriantes de su lesión

Saprissa enciende las alarmas por otra figura que amenaza con abandonar el club
Deportivo Saprissa

Saprissa enciende las alarmas por otra figura que amenaza con abandonar el club

El Salvador en vilo por Enrico Dueñas: Hugo Pérez no se guarda nada
El Salvador

El Salvador en vilo por Enrico Dueñas: Hugo Pérez no se guarda nada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo