El 9 que Saprissa quería: Wanchope tendrá la incorporación más esperada en Tibás

La derrota de Deportivo Saprissa ante el Independiente de La Chorrera por la Copa Centroamericana encendió las alarmas en Tibás. El equipo de Vladimir Wanchope mostró una vez más su falta de contundencia en ofensiva, un déficit que lo ha acompañado en el inicio de la temporada y que condiciona su rendimiento en torneos internacionales.

El técnico morado ha probado variantes en ataque, pero ninguna ha terminado de convencer. La ausencia de un “9” natural ha pesado, y en el club ya reconocen que esa carencia es el principal obstáculo para competir al más alto nivel. Sin embargo, una noticia empieza a cambiar el panorama y a darle un respiro a Wanchope.

¿Cuál es el 9 que reforzará a Saprissa?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Warren Madrigal está transitando la parte final de su recuperación. El joven delantero, que sufrió una lesión de rodilla jugando con la Selección de Costa Rica, se perdió el cierre de su paso por el Valencia en España y tuvo que enfocarse en su rehabilitación.

Publicidad

Publicidad

La evolución ha sido positiva y, de acuerdo con los tiempos médicos, el atacante estaría listo en aproximadamente tres semanas. Eso significa que su regreso podría concretarse para el 17 de septiembre, fecha en la que Saprissa enfrentará a Herediano en uno de los clásicos más esperados del campeonato nacional.

Warren Madrigal regresará a jugar con Saprissa.

Publicidad

Para Wanchope, contar con Madrigal será como recibir un fichaje de lujo en medio del torneo. El delantero combina juventud, talento y proyección internacional, y su regreso puede darle al Saprissa esa pieza clave que tanto le ha hecho falta en ofensiva.

Publicidad

ver también Luego de la humillante derrota de Saprissa, esta es la decisión que tomó Wanchope

El “9” que la afición morada pedía ya tiene nombre y apellido. Con Madrigal de vuelta, Saprissa recupera no solo gol, sino también confianza en un tramo decisivo de la temporada, donde cada partido empieza a marcar diferencias tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.