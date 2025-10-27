Cambio total en Saprissa: Vladimir Quesada logra lo que ningún otro entrenador había conseguido

El Deportivo Saprissa volvió a ganar y lo hizo con una figura que vive su mejor momento desde que viste la camiseta morada. En el triunfo 2-1 ante Puntarenas, el delantero Orlando Sinclair volvió a hacerse presente en el marcador y se convirtió en el símbolo de la transformación que ha logrado Vladimir Quesada desde su regreso al banquillo tibaseño.

El atacante anotó el 2-0 parcial, un tanto que reflejó confianza, determinación y, sobre todo, la continuidad que antes no tenía. Con esta victoria, el Saprissa se colocó a solo un punto de Alajuelense en la tabla del Torneo de Apertura 2025, confirmando que el equipo recuperó su mística competitiva.

Pero más allá del resultado, el cambio más evidente está en el rendimiento individual de Sinclair, quien pasó de ser un jugador secundario bajo el mando de Paulo Wanchope a convertirse en uno de los nombres más importantes del plantel con Vladimir Quesada.

Los cambios de Sincalir desde la llegada de Quesada

Los números hablan por sí solos:

Con Wanchope, Sinclair fue titular en solo 3 de 14 partidos.

Marcó 2 goles, dio 2 asistencias y acumuló una calificación promedio de 6.69 en SofaScore.

Desde que asumió Quesada, ha sido titular en 8 de 9 encuentros, con 5 goles, 8 pases claves y una nota promedio de 7.04.

El cambio no solo se percibe en los números, sino también en la actitud del jugador dentro del campo. Sinclair luce más libre, participativo y con una conexión evidente con el sistema ofensivo que propone Quesada.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo borraron de Saprissa y respondió con todo: Dax Palmer deja en evidencia a Vladimir Quesada y genera revuelo en Tibás

El técnico, fiel a su estilo, ha recuperado a futbolistas que parecían relegados, y Sinclair es el mejor ejemplo de ese renacer. Ningún entrenador anterior había logrado que el delantero mostrara tanta regularidad y protagonismo en el Saprissa.