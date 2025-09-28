Erick Lonnis es uno de los principales impulsores en la llegada de Gustavo Herrera al Deportivo Saprissa. El delantero panameño llegó en este mercado de fichajes con una gran ilusión, pero rápidamente recibió el rechazo de la afición por razones justificadas.

Herrera mostró cosas interesantes en sus primeros juegos, aunque con el correr de las semanas se fue apagando ante la falta de gol. El hecho de no haber convertido ningún tanto desde su contratación es lo que más le hizo saber la afición de Saprissa.

Erick Lonnis sale en defensa de Gustavo Herrera y castiga a la afición

En defensa del panameño, que actualmente se encuentra con su selección en el Mundial Sub-20, Lonnis confesó que “hubo una presión desmedida sobre él” que le terminó afectando finalmente en sus actuaciones.

Sin embargo, el integrante del Comité Deportivo siente que Gustavo Herrera podrá triunfar en el Saprissa cuando regrese del Mundial. “Estamos seguros que cuando regrese en este nuevo entorno le va a favorecer“, opinó el exportero morado.

Con estas declaraciones, Lonnis deja en claro que el panameño aún no pudo funcionar por la presión, algo a lo que estará sometido constantemente en Saprissa debido a las exigencias de la afición. ¿Se adaptará a esta presión o terminará marchándose por la puerta de atrás como tantos otros?

Los números de Gustavo Herrera en Saprissa

Desde que arribó a Saprissa, Gustavo Herrera completó 12 partidos entre la Liga Promérica y Copa Centroamericana. Fue titular en ocho de estos y ni siquiera pudo contabilizar una asistencia. En su primer partido en el Mundial Sub-20 con Panamá, el delantero aportó dos pases de gol.