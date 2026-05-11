Todo Saprissa consternado por la última noticia de la lesión de Luis Paradela que puede marginarlo de las finales ante Herediano

El panorama alrededor de la lesión de Luis Paradela se complica y en Saprissa comienzan a analizar la situación para el duelo ante Herediano.

El Deportivo Saprissa no pudo contar con Luis Paradela en las semifinales del Clausura ante Liberia, debido a una lesión muscular que sufrió durante la victoria 2-1 frente a Puntarenas.

Aunque su ausencia no impidió que los morados avanzaran a la final contra Herediano, una nueva actualización sobre el estado físico de Luis Paradela podría convertirse en un dolor de cabeza para el equipo.

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¿Qué pasa con Luis Paradela y por qué podría perderse la final ante Herediano?

El periodista Kevin Jiménez comentó en el programa Seguimos que Luis Paradela no entrenó durante toda la semana anterior y que, según su criterio, el jugador estaría desgarrado.

Además, explicó que la gran duda pasa por saber si el futbolista forzará o no para llegar a la final, aunque recalcó que todavía le falta tiempo de recuperación.

“Paradela no ha entrenado en toda la semana anterior, entiendo que está desgarrado. El tema es si fuerza o no fuerza. Si fuerza puede estar, pero la realidad es que todavía le falta tiempo de recuperación“, comentó el periodista Kevin Jiménez en Seguimos.

Luis Paradela – Saprissa

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No olvidemos que Luis Paradela ha sido una de las piezas más importantes de Saprissa durante esta temporada.

El atacante suma 15 partidos disputados, con un aporte de 4 goles y 2 asistencias, números que reflejan el peso ofensivo que tiene dentro del equipo morado.

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Datos claves

Kevin Jiménez aseguró que Luis Paradela estaría desgarrado , luego de no entrenar durante toda la semana anterior con Saprissa.

, luego de no entrenar durante toda la semana anterior con Saprissa. El periodista indicó que la gran incógnita es si el futbolista decidirá forzar para intentar jugar la final ante Herediano.

ante Herediano. Aunque existe la posibilidad de que pueda estar disponible, todavía le falta tiempo de recuperación, por lo que su presencia sigue en duda.