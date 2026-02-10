La Inteligencia Artificial predice si Olimpia podrá remontarle al América en México por la Concachampions

América y Olimpia se enfrentan en la vuelta de la Concachampions 2026. El reto para el cuadro hondureño es lograr una épica remontada para avanzar a la siguiente ronda.

Los mexicanos dirigidos por André Jardine llegan con la ventaja de 2-1, resultado que obliga a Olimpia salir en busca del triunfo con diferencia de dos goles o 3-2 para continuar en el torneo internacional.

ver también “Quieren seguir manoseando…”: Marathón realiza grave denuncia y explica si Real España de Jeaustin Campos es responsable de la polémica

En Fútbol Centroamérica nos dimos la tarea de preguntarle a la Inteligencia Artificial cuál es su pronóstico sobre el duelo considerando el contexto que Olimpia será visita en la Ciudad de México.

Lo que dice la IA

En ese sentido, la IA sigue considerando al América como el favorito para llevarse un triunfo sobre Olimpia o al menos para no caer derrotado en esta fase eliminatoria.

La IA coloca un nuevo triunfo de 2-1 a favor del América o un empate 1-1 que les da la clasificación, es decir: Deja sin posibilidad al equipo de Eduardo Espinel.

Eso sí, coloca a Jorge Álvarez y Jorge Benguché como los jugadores más peligrosos del equipo Melenudo.

Publicidad

Publicidad

ver también Jorge Benguché deja mensaje a los que piden que salga de Olimpia para fichar por el América: “Lo tomo…”

Olimpia viajó con plantel completo a México. Foto: X Olimpia.

Aunque evidentemente todo se trata de pronósticos que no marcan diferencia en lo que pueda ocurrir en el juego que inicia a las 7:00 de la noche de este miércoles 11 de febrero.

Publicidad

Cabe recordar que, Olimpia ya ha sorprendido al América en suelo mexicano y aunque no alcanzó la clasificación en 2021 lo derrotó 0-1 en el estadio Azteca con gol de Jerry Bengtson.