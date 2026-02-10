Por decisión de Conmebol: Darwin Lom ya conoce la sentencia final en su pelea contra Comunicaciones para jugar la Copa Libertadores

Darwin Lom ha vivido semanas de incertidumbre desde que decidió dejar a Comunicaciones para sumarse a The Strongest, ya que la falta del CTI (Certificado de Transferencia Internacional) mantuvo en pausa su situación deportiva, sin embargo, la última decisión de la Conmebol está sobre la mesa.

Recordemos que a pesar de no contar con dicho certificado, Darwin Lom no pudo ser parte del juego de ida ante el Deportivo Táchira de Venezuela por la primera ronda de la Copa Libertadores donde se impusieron (2-1) ante el conjunto venezolano.

¿Qué decidió Conmebol sobre el caso de Darwin Lom?

Ya de manera oficial, Darwin Lom viajó con The Strongest a Venezuela para el partido de vuelta ante Deportivo Táchira por la primera ronda de la Copa Libertadores.

Darwin Lom

Lom ya está habilitado en la Conmebol y registrado como jugador del The Strongest. Se especula incluso que será titular esta noche para enfrentar al Deportivo Táchira desde el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Con Darwin Lom ya habilitado, The Strongest suma un refuerzo de jerarquía para este duelo trascendental ante Deportivo Táchira, en el que buscará dar un paso firme en la Copa Libertadores, apostando al poder ofensivo del guatemalteco como una de sus principales cartas para sellar la clasificación.

