Alajuelense amargó a Ricardo Blanco: su inesperada declaración tras quedar fuera de la Uncaf con Saprissa FF

El estratega del Saprissa FF reaccionó de fomra inesperada tras caer ante Alajuelense y quedar fuera de la interclubes a la Uncaf.

Ricardo Blanco vivió su primer golpe como entrenador de Saprissa Femenino. En apenas sus primeros días al frente del equipo, el histórico exfutbolista vio cómo Alajuelense se quedó con el boleto a la Copa Interclubes Uncaf tras imponerse por 1-0 en el partido de vuelta del clásico femenino.

Publicidad

Sin embargo, lejos de mostrarse frustrado por la eliminación, Blanco sorprendió con la reacción que tuvo apenas terminó el encuentro.

ver también Los 3 refuerzos que cerró Saprissa y el extranjero que quiere Hernán Medford

“Feliz, un partido de tú a tú, usted me dice que la protagonista fue nuestra arquera y cuántas jugadas no fallamos debajo del marco de ellas. En el primer tiempo tuvimos opciones claras, esto es fútbol, pero venimos a competir, falta mucho”, aseguró.

El nuevo entrenador morado dejó claro que, más allá del resultado, quedó conforme con la actitud que mostró su equipo frente a uno de los rivales más fuertes de Costa Rica.

“Felicidades a las ganadoras, pero venimos a competir, a mejorar y muy orgulloso con el esfuerzo de las jugadoras. Alajuela es un gran rival, somos Saprissa y vamos para el frente”, afirmó en declaraciones a Columbia.

Publicidad

El primer revés de Ricardo Blanco como DT

La serie fue muy pareja. El encuentro de ida terminó 0-0 en el estadio “Colleya” Fonseca, mientras que en la vuelta, disputada en el Alejandro Morera Soto, un gol de María Paula Arce al minuto 67 le dio la clasificación a las manudas.

Pese a la derrota, Saprissa tuvo oportunidades para cambiar la historia. Incluso, en los minutos finales, Mónica Matarrita estuvo cerca de conseguir el empate, aunque la figura del conjunto morado terminó siendo la guardameta Julieth Arias.

Publicidad

Blanco insistió en que el resultado no cambia la valoración que hizo del rendimiento de sus dirigidas.

ver también Mazazo para Saprissa: Newton Williams volvió a lesionarse después de superar su rotura de ligamentos

“La serie fue muy cerrada, tuvimos opciones al final y esto es fútbol, contento y felicidades a las ganadoras”, reiteró el estratega, quien además reveló que su primer mensaje al plantel fue mantener “la cabeza arriba” porque, según les dijo, “jugaron un partido increíble”.

Publicidad

Un debut que llegó apenas se retiró del fútbol

La eliminación marca apenas el inicio de la etapa de Ricardo Blanco como entrenador. Su nombramiento al frente de Saprissa FF se produjo prácticamente de inmediato después de anunciar su retiro como futbolista profesional, una decisión con la que el club apostó por uno de sus referentes más importantes para liderar el proyecto femenino.

Su llegada, además, estuvo rodeada de repercusiones, ya que el anterior entrenador manifestó públicamente su inconformidad con la decisión de la dirigencia tras dejar el cargo.

Publicidad

Ahora, Blanco ya vivió su primer clásico desde el banquillo y, aunque el boleto a la Copa Interclubes Uncaf quedó en manos de Alajuelense, el exdefensor dejó un mensaje claro: el proyecto recién comienza y la intención es seguir construyendo un equipo competitivo.