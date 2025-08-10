Lejos de Saprissa: Kendall Waston sorprende a todos en Tibás con su salida de Costa Rica

Deportivo Saprissa y Cartaginés se enfrentarán hoy por la tercera fecha de la Liga Promérica 2025 en un duelo que promete emociones. El conjunto morado buscará mantener su liderazgo en la tabla, mientras que los brumosos intentarán acercarse a los primeros puestos y seguir con su racha positiva.

Para este compromiso, Saprissa sufrirá la ausencia de Kendall Waston, referente en la zaga y pieza clave en el juego aéreo. Su baja obligará al cuerpo técnico a reorganizar al equipo, lo que podría darle al Cartaginés más opciones para generar peligro en el área rival.

ver también Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

¿Qué sucedió con Kendall Waston en Saprissa?

El jefe de prensa de Saprissa, Patricio Altamirano, confirmó que Kendall Waston no estará disponible para el partido de hoy debido a un permiso especial para realizar un viaje personal a Cincinnati.

Publicidad

Publicidad

Según explicó, el defensor viajó con normalidad y el equipo ya había planificado este encuentro sin él, pero se espera que regrese la próxima semana para reincorporarse a la plantilla.

Kendall Waston – Deportivo Saprissa

Publicidad

“Kendall Waston tenía una actividad especial, un permiso especial por un viaje a Cincinnati, una cuestión personal. Ahora estaba conversando con él, ya hizo el viaje con total normalidad, prepararon este partido sin Kendall, estaba agendado. Para la próxima semana va a estar de regreso“, comentó Patricio Altamirano.

Publicidad

Waston aprovechó su viaje a Cincinnati para reencontrarse con viejos compañeros del FC Cincinnati, club en el que militó en la MLS. A través de su cuenta de Instagram, el defensor compartió una fotografía junto a uno de ellos, expresando su alegría por volver a verlo y el cariño que mantiene hacia quienes fueron parte de su etapa en el fútbol estadounidense.

Publicidad

Kendall Waston en sus redes sociales

Kendall Waston en sus redes sociales

Publicidad

Publicidad

El paso de Kendall Waston por el FC Cincinnati

Kendall Waston defendió la camiseta del FC Cincinnati en la MLS entre 2019 y 2020, dejando su huella como un defensor sólido y experimentado. En su primera temporada disputó 25 partidos y anotó un gol.

Mientras que en 2020 sumó 14 encuentros en liga y 4 más en el torneo “MLS is Back”. Su liderazgo y presencia física fueron claves en la zaga del club durante su estadía en el fútbol estadounidense.