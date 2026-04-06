Mariano Torres le pone la firma: Saprissa celebra el anuncio que impacta a Costa Rica

Mariano Torres volvió a hacerse presente en el marcador con el Deportivo Saprissa en la contundente victoria 4-0 ante Pérez Zeledón. En medio de la incertidumbre por su futuro, el volante argentino sigue demostrando dentro de la cancha su jerarquía, liderazgo y compromiso con el club morado.

Recordemos que el contrato de Mariano Torres finaliza el próximo 30 de junio y, por ahora, no existen certezas sobre lo que ocurrirá en las negociaciones con Saprissa.

Aun así, su rendimiento deja claro que continúa siendo un jugador importante para el equipo, justo cuando la institución deberá tomar una decisión sobre su permanencia en el club.

ver también “La mejor decisión”: Mariano Torres rompe el silencio y confirma lo que pasará con su futuro en Saprissa

¿Cuál es el anuncio que celebra Saprissa sobre Mariano Torres?

Mariano Torres volvió a sobresalir en el continente y esta vez lo hizo liderando la tabla de mejores actuaciones del fin de semana en América, según Sofascore.

El capitán de Saprissa apareció en el primer lugar del ranking con una calificación de 9.7, por encima de otros futbolistas destacados de la región, reafirmando su enorme momento y su peso dentro del equipo morado.

Sofascore posiciona a Mariano Torres

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Además, el impacto de Mariano Torres no se limitó únicamente a encabezar el ranking de su zona, sino que su calificación también sobresalió a nivel global dentro de ese mismo corte comparativo. Entre los jugadores que ocuparon los primeros lugares en Asia, América y el resto de Europa, el puntaje del capitán de Saprissa fue superior al de todos.

Ese es el anuncio que hoy celebra Saprissa: Mariano Torres puso su firma en este ranking internacional y quedó como el mejor valorado de América por la actuación del fin de semana según los registros de Sofascore.

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Ahora, el reconocimiento de Sofascore confirma el gran presente de Mariano Torres y la importancia que tiene en Saprissa. Sin embargo, habrá que esperar hasta el final de este torneo para conocer cuál será el futuro del jugador morado.

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