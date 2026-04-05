Este domingo, Mariano Torres abrió la goleada del Deportivo Saprissa frente a Pérez Zeledón. El capitán del Monstruo anotó el primer gol de lo que terminaría siendo un 4-0 en favor del equipo morado en La Cueva.

Después de esta actuación, el volante argentino habló sobre su futuro inmediato, especialmente de su contrato. Mariano termina el vínculo que lo une con Saprissa el próximo 30 de junio, pero todavía no hay nada certezas sobre lo que pasará en las negociaciones.

Desde Saprissa ya comunicaron que la intención que tienen es que Torres continúe en la institución. Sin embargo, el capitán y referente del Monstruo aún no asegura cuál será la postura que tomará cuando le toque hablar con la directiva.

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Mariano Torres confirma que se sentará con la directiva de Saprissa

En zona mixta, Torres afirmó que se sentará con los directivos: “Yo me siento bien, me siento contento de ayudar al equipo. No he pensado nada todavía, quiero disfrutar el día a día. Cuando termine el campeonato hablaremos y tomaremos la mejor decisión“.

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Al remarcar que se siente bien, Saprissa podría ilusionarse con la renovación del ídolo argentino. En varias ocasiones, se dijo que Mariano seguiría en el club si se siente bien físicamente, de lo contrario daría un paso al costado.

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Por este motivo, las declaraciones de Mariano Torres dejan un buen augurio a los aficionados morados. No obstante, habrá que esperar a que Saprissa finalice el Clausura 2026 para saber con exactitud si el capitán del Monstruo jugará otra temporada más.

Datos claves

Mariano Torres abrió el marcador en la victoria del Saprissa 4-0 ante Pérez Zeledón.

abrió el marcador en la victoria del ante Pérez Zeledón. El contrato del volante argentino con el club morado finaliza el 30 de junio .

. La directiva y el jugador negociarán su renovación al terminar el torneo Clausura 2026.