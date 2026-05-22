No se salvó ni Said Martínez: Mario Moncada destroza el arbitraje hondureño con esta dura acusación

El exárbitro hondureño expresó su preocupación por el nivel que atraviesan los encargados de impartir la justicia en la Liga Nacional de Honduras.

Para Mario Moncada, una de las principales causas del atraso del fútbol hondureño es el bajo nivel que atraviesa el arbitraje en la Liga Nacional, donde los encargados de impartir justicia no permiten el buen desarrollo del juego.

En ese contexto, Moncada recomendó a los árbitros que permitan el desarrollo del fútbol, ya que se trata de un deporte de contacto que por su naturaleza debe tener dinamismo.

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“No podemos estar en Honduras aplaudiendo a árbitros que pitan todo, no podemos. Esto hay que decirlo todos los días y sacar hasta en los programas las faltas que pitan por todo, porque eso nos está retrasando en nuestro fútbol. No hay dinámica porque todo pitan”, dijo Mario Moncada a Fútbol Centroamérica.

De las palabras de Moncada no se salvó ni Said Martínez a quien le dejó un recado previo a viajar a la próxima copa del mundo que se disputa en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Hay que capacitar a los árbitros, deben aprender a dejar jugar, hasta Said Martínez: soplan a un jugador y pita falta y es el máximo representante que tenemos, eso no puede ser. Hay que parar eso ya. Y te pongo un ejemplo: Michaell Chirinos agarra el balón, lo primero que hace es poner el cuerpo, se tira al piso, toma la pelota con la mano y eso es falta, no puede ser”, añadió.

Mario Moncada durante su paso como ministro de deportes en Honduras. Foto: Mario Moncada.

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El exministro de deportes volvió a lanzar el reto a los dirigentes del fútbol para que le permitan la instalación del VAR en Honduras sin cobrarles “ni un solo centavo”, aseguró.

“Les lanzo el reto a quiénes dirigen el arbitraje en Honduras, como les dije a los de la Liga Nacional: En Honduras urge el VAR y si no pueden ponerlo, denme un mes y se los pongo yo. Que se dejen de pajas, plata para poner el VAR, tiene que haber de sobra, lo que ocupan es gente con iniciativa para conseguir patrocinadores para poner el VAR y si no pueden ellos, se los pongo yo, y no les voy a pedir ni un cinco, yo sé cómo hacerlo”, lanzó.

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Sobre el nuevo DT de la Selección de Honduras

Por otro lado, Moncada también se refirió a la actualidad de la Selección de Honduras y consideró que la decisión de traer al entrenador José Francisco Molina, es una decisión que se le debe aplaudir a la federación.

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“Esto de traer técnicos europeos hay que aplaudírselo a la federación, se la jugaron, aunque sea un técnico sin recorrido, sin nombre, pero es un técnico europeo que algo nos va a dejar. Tengo mucha ilusión con esta selección. Van a dejarle una gran enseñanza a los jóvenes de las selecciones, eso me tiene contento”, dijo Moncada.

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El abuelo de Dereck Moncada también opinó que Molina planteará un partido distinto al que mostró Diego Vazquez cuando era entrenador de La H y disputó el amistoso ante Argentina en 2022.

“Estoy seguro que veremos un partido diferente ante a Argentina en comparación al que jugamos con Diego Vazquez como entrenador, voy a ir a ver ese partido. Este técnico no va a hacer lo que hizo de Diego Vazquez de mandar a Héctor Castellanos a andar siguiendo a Lionel Messi, eso no es fútbol moderno. José Francisco Molina hará un planteamiento diferente, podemos perder, pero dejará enseñanzas a nuestros futbolistas”, cerró.

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