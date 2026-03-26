Lo que todo Saprissa reclama: Erick Lonnis citó al Machillo Ramírez para tirarle un feroz dardo a la Fedefútbol y a Osael Maroto

Erick Lonnis, como integrante del comité deportivo del Deportivo Saprissa, salió al paso para respaldar la posición del club en un tema que considera injusto. Durante su paso por la zona mixta del estadio en Liberia, el dirigente atendió consultas y dejó clara su postura sobre un asunto que ha generado comentario dentro del entorno del fútbol nacional.

En ese intercambio, Lonnis reaccionó a una pregunta planteada por Anthony Porras desde Radio Columbia, relacionada con la situación de Roberto Artavia como presidente del Saprissa y la necesidad de someterse a una elección para intentar integrarse al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

A partir de ahí, el representante morado cuestionó ese escenario y defendió la visión de Saprissa sobre el tema. Además, aprovechó también para dejar un mensaje contundente a la Fedefútbol y a Osael Maroto.

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¿Cuál fue el feroz dardo de Erick Lonnis para la Fedefútbol y Osael Maroto?

En sus declaraciones, Erick Lonnis insistió en que el fútbol costarricense necesita unidad y una visión compartida para avanzar, retomando incluso unas palabras de Óscar “Machillo” Ramírez sobre la importancia de sentarse a dialogar y construir un proyecto de país.

“Creo que estamos equivocando el camino y yo refrendo las palabras de Óscar Ramírez cuando fue eliminado por el equipo de Los Ángeles, él dijo: ‘Miren, nosotros necesitamos unirnos, necesitamos sentarnos a hablar, a hacer un proyecto país y en esa unión se requiere tanto la parte deportiva como la parte dirigencial”, compartió Erick Lonnis para Radio Columbia.

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Erick Lonnis elevó el tono de su crítica al considerar que el manejo de Osael Maroto no va por el camino correcto y que dejar a Saprissa fuera de la máxima dirigencia del fútbol nacional resulta injusto para un club con tanta historia.

“La verdad no quiero tomar esto personal, pero este no es el camino. Osael Maroto viene de una institución que tiene menos de 10 años de estar en el fútbol nacional“, afirmó Erick Lonnis.

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Además, dijo que lo vive como una falta de respeto y de formas hacia la institución morada, aunque expresó su esperanza de que la situación pueda corregirse tras una reflexión dentro de la Federación.

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Erick Lonnis – Deportivo Saprissa

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“A mí no me parece justo ni adecuado que la Federación liderada por él (Osael Maroto) esté dejando por fuera de la máxima dirigencia a un equipo que tiene 90 años en el fútbol nacional“.

“Yo lo siento como una falta de respeto, una falta de formas, pero yo creo que esto se va a solucionar, espero que reflexionen, este no es el camino, venimos del fracaso más importante de nuestro fútbol“, sentenció Erick Lonnis.

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