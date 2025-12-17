Municipal recibe noticia que le podría dar ventaja para el juego de vuelta de las semifinales del Apertura 2025

Municipal cerró este miércoles su preparación para el trascendental compromiso de este jueves ante el Deportivo Achuapa, en una última sesión de entrenamiento realizada en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Los Rojos afinan los últimos detalles con la mira puesta en sellar su pase a la final del Torneo Apertura 2025, en un duelo que promete alta tensión.

Tras la práctica matutina, el plantel escarlata abandonó El Trébol cerca de las 13:00 horas para trasladarse a su hotel de concentración, momento en el que se confirmó la convocatoria de dos nombres que generan expectativa en la afición: Kénderson Navarro y César Archila, quienes regresan a la órbita del primer equipo.

El regreso de Kénderson Navarro

El retorno más llamativo es el de Kénderson Navarro, quien superó una epididimitis traumática, lesión provocada por un fuerte golpe en el testículo que lo marginó de los últimos compromisos. Aunque su inclusión en la lista es una buena noticia, todo apunta a que iniciará en el banquillo, quedando la decisión final en manos del entrenador Mario Acevedo.

En el caso de César Archila, el panorama es distinto. El atacante presenta una evolución favorable y, según lo que se pudo conocer, tiene altas posibilidades de ser titular frente a los Cebolleros, convirtiéndose en una de las cartas ofensivas para buscar el boleto a la final en casa.

Quienes continúan fuera de la convocatoria son el defensor Carlos Salvador Estrada y el panameño Davis Contreras, este último sin lograr consolidarse en las listas de Acevedo y Pezzarossi, pese a las oportunidades que ha tenido durante el torneo.

El decisivo choque entre Municipal y Deportivo Achuapa se disputará este jueves a las 20:00 horas en El Trébol, escenario donde se conocerá al último finalista del Apertura 2025 y donde los Rojos buscarán aprovechar su localía para seguir soñando con el título.