“Lo mataron a la par mía”: figura de Hernán Medford conmociona a la afición de Saprissa con una confesión desgarradora

Jorkaeff Azofeifa atraviesa por su mejor momento deportivo desde que llegó al Deportivo Saprissa. En el último tiempo, el lateral izquierdo de 25 años se consolidó como titular indiscutido en el esquema de Hernán Medford y empezó a mostrar un nivel que durante mucho tiempo se le exigió, pero que recién ahora logra sostener con continuidad.

En vista del presente del limonense, la directiva morada ya trabaja para asegurar su continuidad y todo apunta a que en los próximos días se cerrará la renovación de su contrato.

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Pero el rendimiento que hoy ilusiona a la afición morada oculta un recorrido lleno de golpes, que explica por qué Azofeifa se convirtió en un ejemplo de resiliencia dentro y fuera de la cancha.

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“A los 9 años mi mamá me abandonó”

Durante su participación en el programa A Fondo de FUTV, el futbolista abrió su corazón y repasó las cicatrices de su infancia. “A los 9 años mi mamá me abandonó, luego mi papá murió cuando yo tenía 13 años, fui criado por mi abuela, pero fue difícil porque en ese entonces ya ella tenía 74 años”, contó.

Jorkaeff Azofeifa superó un sinfín de obstáculos para llegar a donde está hoy (Andrey Hernández).

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La relación con su madre nunca se recompuso. “Es mi mamá, la respeto, pero hasta ahí. No tengo recuerdos, no tengo nada. Tengo 16 años de no verla. Mi abuela es mi mamá y me quedo con ella”, sentenció Azofeifa.

El asesinato que lo cambió todo

Más adelante en su vida, le tocó atravesar un episodio que lo obligó a elegir entre dos caminos. “El motivo mío de mi disciplina es que yo quise cambiar porque una vez vi a un amigo mío, que en paz descanse, que lo mataron a la par mía. Llegaron, se bajaron de una moto y lo mataron”, confesó, en un relato que heló la sangre de los morados.

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A partir de ahí, su perspectiva dio un giro abrupto. “Yo decía: no quiero eso para mi vida, quiero ser futbolista y tener las cosas claras”. Esa decisión fue el punto de quiebre que explica al Azofeifa de hoy: disciplinado, enfocado y cada vez más determinante con el uniforme del Monstruo.

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A ese impacto se sumó otro desafío temprano: convertirse en padre a corta edad. Pero lejos de desordenarlo, la situación lo fortaleció. “Fue un plus donde yo decía ‘tengo que ser más responsable, ya no es lo mismo’”, relató.

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Hoy, con su hijo como motor y un presente consolidado en Saprissa, Azofeifa disfruta de lo que construyó a base de esfuerzo. “Lo visito, lo llevo a comer, a la playa, lo disfruto mucho. Quedé papá muy joven y desde ahí siempre estuve ahí, tranquilo y siempre fui responsable con el bebé, que es lo más importante”, contó orgulloso.

En síntesis

Jorkaeff Azofeifa atraviesa su mejor momento en Saprissa y está cerca de renovar su contrato.

Reveló una infancia marcada por el abandono y la muerte de su padre, siendo criado por su abuela.

Confesó que presenció el asesinato de un amigo, hecho que definió su disciplina y su camino en el fútbol.

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