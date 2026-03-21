Jorkaeff Azofeifa es uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha mostrado en los últimos encuentros con el Deportivo Saprissa. El lateral izquierdo supo sustituir a Joseph Mora y generó que la afición morada no extrañe al marcador titular.

En medio de este buen pasar, Azofeifa habló muchas veces de lo criticado que fue por los aficionados. Por este motivo, se ha mostrado muy sensible en las últimas entrevistas que dio.

Este viernes, estuvo junto al periodista Gabriel Vargas en FUTV e hizo mención al momento en el que sintió, por primera vez, una crítica negativa por parte de los aficionados saprissistas. Éste fue en un partido por Copa Centroamericana en el que el Monstruo quedó eliminado contra el Real Estelí.

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“Determiné eso (ruido negativo de la afición) en un partido que empatamos contra el Estelí, que quedamos eliminados en cuartos. Siento que fue ese partido que ahí con todo lo que pasó. Yo era uno de los más jóvenes“, aseguró el lateral de Saprissa.

Y explicó que jugar en el equipo morado no es fácil: “Yo no soy el primero ni el último que ha pasado por esa situación con la afición de Saprissa. La afición de Saprissa es así. Estar jugando en Saprissa es presión todos los días. Uno tiene que saber manejarlo“.

De ser criticado a convocado a la Selección de Costa Rica

A pesar de estas críticas que recibió en el pasado, hoy Jorkaeff Azofeifa es uno de los jugadores más elogiados por la afición. Su rendimiento lo llevó a ser convocado por primera vez a la Selección de Costa Rica por decisión del Bocha Batista.

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En síntesis