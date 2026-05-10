¿Juega Luis Paradela? La alineación de Saprissa para recibir a Liberia por la semifinal de vuelta del Clausura 2026

A menos de tres horas para la revancha ante Liberia, Saprissa ya conoce el veredicto definitivo sobre Luis Paradela.

Se acabaron las especulaciones en San Juan de Tibás. A escasas horas del vital compromiso de vuelta por las semifinales del Torneo Clausura 2026 ante el Municipal Liberia, el Deportivo Saprissa ya conoce el veredicto definitivo sobre el estado físico de una de sus máximas figuras en el ataque.

Luis Paradela arrastraba una molesta lesión muscular que lo mantenía entrenando bajo un régimen diferenciado. Todo el entorno morado, desde el cuerpo técnico hasta la afición, cruzaba los dedos para tenerlo recuperado en este duelo de vida o muerte en “La Cueva”.

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El reporte definitivo

Sin embargo, los trabajos a contrarreloj por parte del departamento médico tibaseño no arrojaron los resultados esperados. La noticia de última hora fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien reportó: “Luis Paradela no está convocado, el jugador se pierde la vuelta”.

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Esta confirmación oficial representa un golpe durísimo para las aspiraciones ofensivas del Monstruo. Tras el ajustado empate 1-1 en el juego de ida disputado en la Ciudad Blanca, el equipo necesita todo el peso de su arsenal para destrabar la serie en casa.

El posible once de Hernán Medford

Sin Paradela, Mariano Torres ni Fidel Escobar, el Monstruo podría saltar al campo con Abraham Madriz en la portería; Ricardo Blanco, Kendall Waston, Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa en defensa; David Guzmán, Jefferson Brenes y Orlando Sinclair en el mediocampo; Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez y Gerson Torres en ataque.

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En síntesis