Pese a que en Saprissa se ilusionaban con la llegada de Antonny Monreal desde Colombia podría ponerle fin a su arribo.

En Deportivo Saprissa siguen trabajando silenciosamente en el mercado de fichajes mientras definen varias situaciones internas para el próximo torneo. Aunque el club no planea una revolución total en la plantilla, sí analiza reforzar posiciones específicas y una de las prioridades aparece en el arco.

Saprissa quiere a Monreal

Uno de los nombres que más interés genera dentro del entorno morado es el de Antonny Monreal, portero de Municipal Liberia que viene destacando como una de las grandes revelaciones del fútbol costarricense.

El guardameta mexicano gusta muchísimo en Tibás por su regularidad, liderazgo y experiencia. Además, el hecho de que esté avanzando en su proceso de nacionalización lo vuelve todavía más atractivo para Saprissa pensando en el manejo de plazas extranjeras.

La idea del club sería incorporarlo para competir directamente con Abraham Madriz y elevar el nivel interno en una posición donde los morados quieren más solidez y experiencia.

Antonny Monreal tiene una oferta de Colombia. (Foto: Liberia)

Sin embargo, el panorama empezó a complicarse seriamente en las últimas horas. Porque mientras Saprissa seguía observando la situación, apareció una oferta internacional que podría cambiar completamente el futuro de Monreal.

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La oferta de Colombia que complica a Saprissa

Pero la noticia más fuerte la reveló su representante, Luis García, quien confirmó que Antonny ya recibió una oferta concreta desde el fútbol colombiano. No dio el nombre del equipo, pero si adelantó que sería importante para la carrera del mexicnao.

Sumado a esto, Monreal reconoció recientemente que continúa teniendo contrato vigente con Liberia hasta diciembre de 2026 y que incluso tiene una propuesta de renovación sobre la mesa por parte del cuadro liberiano.

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La información genera preocupación en Saprissa porque el mercado sudamericano representa un salto deportivo y económico importante para cualquier futbolista que destaca en Centroamérica. Y en el caso de Monreal, su rendimiento del último semestre despertó muchísimo interés fuera del país.

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El caso del portero se transformó en uno de los más seguidos dentro del mercado costarricense porque varios consideran que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su personalidad, juego aéreo y regularidad terminaron convirtiéndolo en uno de los arqueros más sólidos del Clausura 2026.

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