Saprissa lo perdió hace 202 días y ahora confirma su retorno en medio del Clausura 2026: “A final de mes…”

El domingo 31 de agosto del 2025 es un día que los aficionados del Deportivo Saprissa prefieren no recordar. En aquella jornada, el equipo que en aquel entonces era dirigido por Vladimir Quesada cayó en su propia casa ante su acérrimo rival, Liga Deportiva Alajuelense, a la postre campeón del Torneo Apertura 2025.

Aquella tarde en “La Cueva” no solo dolió por el resultado amargo frente al archirrival, sino porque también representó el inicio de un calvario de más de seis meses para uno de los jugadores más experimentados de la planilla.

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202 días sin jugar

Ese fue el último partido que disputó Deyver Vega con el uniforme morado. Después de sumar 22 minutos de juego del Clásico Nacional, el extremo no volvió a tener participación oficial debido a un problema persistente en su rodilla izquierda.

Aunque inicialmente el cuerpo médico intentó un tratamiento conservador para evitar el quirófano y recuperar al jugador lo antes posible, la gravedad de la situación y la falta de evolución positiva obligaron a tomar una decisión definitiva meses después.

Deyver Vega no juega desde mediados de 2025 (Saprissa).

El 7 de noviembre, el club confirmó que Deyver Vega fue sometido a una artroscopia de rodilla para tratar una lesión de cartílago. Esta intervención fue necesaria tras sufrir una recaída de una cirugía previa realizada en abril de 2025 (aquella por una ruptura de meniscos) que no terminó de sanar correctamente.

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Así, el atacante quedó completamente marginado de la recta final del Apertura 2025 y de los primeros meses del 2026, viendo desde afuera la transición en el banquillo y el inicio de la gestión de Hernán Medford.

Deyver Vega le pone fecha a su regreso

Al día de hoy, el atacante de 33 años se encuentra en la fase final de su recuperación y, en declaraciones recientes para el club, hizo el anuncio que ilusiona al entrenador Hernán Medford con reforzar sus filas en pleno Clausura 2026.

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“Ha sido complicado todo el año pasado porque fue el tema del menisco, había hecho una buena pretemporada, pero lastimosamente tenía el cartílago un poco tocado e intentamos con una cosita que no funcionó, me operé y fue una operación de tres a cuatro meses, donde ya llevo cuatro y ahora viene la transición en cancha, acostumbrarse al alto impacto, entrenamiento, al roce, remates”, contó Deyver con optimismo.

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Deyver Vega está a punto de volver a las canchas (Saprissa).

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Sobre la fecha de su retorno a las convocatorias oficiales, el jugador reveló que el proceso de adaptación al grupo marcha por buen camino: “Ya llevo semana y media entrenando con el grupo y yo espero, calculo y tengo el objetivo, de volver a principios de abril para tener una acumulación de trabajo y que no haya una recaída porque tengo mucho tiempo sin jugar“.

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“Uno quiere apresurar las cosas, pero el cuerpo necesita tener de nuevo ese mecanismo al que estaba acostumbrado, vamos paso a paso lento, espero estar ya a final de mes o principios de abril”, concluyó el futbolista, poniendo fin a una espera que duró más de seis meses.

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En síntesis

–Deyver Vega tiene como meta regresar a las canchas a finales de marzo o principios de abril, tras incorporarse ya a los entrenamientos grupales.

-Acumula un total de 202 días de inactividad oficial; su última participación fue el Clásico Nacional del 31 de agosto de 2025.

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– Superó una compleja lesión de cartílago en su rodilla izquierda, la cual requirió una artroscopia correctiva en noviembre pasado.