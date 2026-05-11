El idilio de Bancy Hernández con la afición de Saprissa se desvanece; Jason Arce cuestiona su continuidad y pone sobre la mesa el nombre de una joya de la cantera para ocupar su lugar.

Durante el primer tramo del Torneo Clausura 2026, entre los aficionados del Deportivo Saprissa existía un consenso claro respecto a que la mejor contratación del último mercado de fichajes había sido la de Bancy Hernández.

El extremo nicaragüense de 25 años se mostró intratable en sus primeros partidos como morado, demostrando que no le pesaba en absoluto la presión de jugar ante un estadio tan intimidante como puede llegar a ser “La Cueva”.

Los primeros partidos de Bancy Hernández despertaron una enorme ilusión entre los morados (Instagram).

Sin embargo, el rendimiento de Hernández se ha ido desdibujando con el correr del semestre. Aunque hoy en día sigue siendo un habitual titular en el esquema del técnico Hernán Medford, un sector de la afición tibaseña ha comenzado a criticarlo abiertamente.

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“Lo de Bancy Hernández es desesperante”

Este martes, el periodista Jason Arce se mostró lapidario en su análisis sobre la actuación del pinolero en la semifinal de vuelta ante Cartaginés, al punto tal de calificarla como “desesperante”.

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“Lo de Bancy Hernández es desesperante. Con este rendimiento, yo no creo que se quede para el próximo torneo de Saprissa, porque te ocupa una plaza de extranjero en una zona muy importante del campo, que hoy fácilmente se la das a Johnny Myrie y te puede hacer lo mismo o un poco mejor. Me está quedando a deber, a mí no me ha gustado lo que he visto de Bancy“, disparó el comunicador durante su intervención en el programa Seguimos.

¿La respuesta está en la cantera?

El juvenil Johnny Myrie, a quien Jason Arce postuló como una posible alternativa si es que Bancy Hernández termina saliendo para liberar una de las valiosas plazas de extranjero, es una de las joyas más prometedoras del semillero tibaseño.

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Johnny Myrie tiene seis partidos con el primer equipo morado (Instagram).

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Se trata de un extremo veloz de 1,78 metros de estatura y apenas 19 años, oriundo de Limón, que ya cuenta con 6 participaciones en el primer equipo del Monstruo.

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Aunque su talento es innegable, el cuerpo técnico lo ha llevado con calma; de hecho, no juega con el plantel estelar desde el pasado 26 de marzo, cuando acumuló 20 minutos en la semifinal de ida del Torneo de Copa ante el Municipal Liberia.

En síntesis

El nicaragüense pasó de ser considerado el mejor refuerzo del Clausura 2026 a ser blanco de cuestionamientos por su falta de peso en las rondas definitivas.

Jason Arce calificó el nivel de Hernández como “desesperante” y sugirió que Saprissa debería liberar ese cupo foráneo si el jugador no recupera su versión inicial.

Johnny Myrie, extremo limonense de 19 años, surge como posible alternativa para refrescar el ataque tibaseño.

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