Lo celebra Christiansen: Se confirma el salto a Europa de un jugador de la Selección de Panamá

El fútbol panameño suma un nuevo representante en el viejo continente con el anuncio oficial del fichaje de Kevin Berkeley, quien fue presentado como nuevo jugador del FC Zimbru, club de la primera división del fútbol de Moldavia. El defensor, de 23 años de edad, llega a la institución europea en condición de agente libre, según lo confirmó la entidad a través de sus redes sociales.

El FC Zimbru, actual segundo en la tabla de posiciones del campeonato moldavo, atraviesa un momento competitivo importante y se encuentra en pelea directa por clasificar a torneos de la UEFA, un escenario que representa una oportunidad significativa para el zaguero panameño en esta nueva etapa de su carrera.

De acuerdo con el comunicado oficial del club, Berkeley se formó en la Academia SD Atlético Nacional y posteriormente continuó su desarrollo en el Coritiba B de Brasil, institución en la que además logró debutar como profesional en 2023. Más adelante, el futbolista regresó a su país para vestir las camisetas de Tauro FC, UMECIT FC y CD Universitario, además de sumar experiencia internacional con la AD San Carlos de Costa Rica.

Durante su presentación, el defensor expresó su emoción por asumir este desafío en Europa. “Hoy empieza un nuevo capítulo en mi vida, una aventura europea en la cual vengo preparado, lleno de sueños y con la disposición de dar siempre mi máximo. Este nuevo capítulo me llena de felicidad tanto a mí como a mi familia, a la cual representaré con mucho orgullo”, manifestó Berkeley.

El zaguero también dejó claro que uno de sus grandes objetivos es consolidarse a nivel internacional para volver a vestir la camiseta de su país. “Quiero estar a la altura y ser llamado a la selección de Panamá, la cual espero poder representar con mucho orgullo, amor y dispuesto a dar mi 100 por ciento”, añadió el futbolista en sus primeras palabras como jugador del Zimbru.

Con sus 1,93 metros de estatura, Kevin Berkeley espera destacarse en el fútbol europeo en lo que será su primera experiencia en este continente. Aunque el camino no será sencillo, este paso también le abre la posibilidad de ser observado por el seleccionador Thomas Christiansen, con quien ya debutó en la Selección de Panamá en 2023, partido que hasta ahora representa su única aparición con la escuadra nacional.