Todo Alajuelense emocionado: la última noticia sobre el nuevo estadio que golpea el orgullo de Saprissa

El proyecto del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense continúa siendo tema de interés entre la afición rojinegra, y en las últimas horas volvió a tomar relevancia tras nuevas declaraciones de la dirigencia. Con detalles que sin duda golpearán al sentimiento del Deportivo Saprissa.

Marco Vásquez, gerente general del club, compartió información adicional sobre el avance de la iniciativa para dejar atrás el Alejandro Morera Soto y adelantó algunos de los puntos que serán presentados a los socios durante la asamblea del próximo 31 de enero.

Alajuelense se emociona con una gran noticia sobre el Morera Soto

Marco Vásquez puso especial énfasis en la necesidad de ampliar la capacidad del estadio, al reconocer que el aforo actual de 15 mil asientos se ha quedado corto para la demanda que genera el club.

El gerente general de Alajuelense señaló que uno de los puntos centrales que se discutirán en la asamblea es la proyección de una nueva casa rojinegra con capacidad para más de 25 mil personas.

Marco Vásquez – Gerente general de Alajuelense

“Estamos viendo de qué manera liberamos espacios, un aforo de 15 mil sillas se nos ha hecho pequeño, un estadio en zona urbana con problemas de accesos, por eso el proyecto que vamos a hablar en la asamblea para comenzar a planificar el nuevo estadio que es un sueño que lo estamos viendo cerca“, comentó Marco Vázquez para Teletica.

“Un estadio pasando de 15 mil a más de 25 mil personas, es un tema que la asamblea tendrá que ver y que la asamblea dé el visto bueno“, afirmó el gerente general de Alajuelense.

Un golpe al orgullo de Saprissa

De concretarse un estadio con capacidad para 25 mil aficionados, Alajuelense no solo daría un salto histórico en infraestructura, sino que también lanzaría un golpe directo a su eterno rival, Saprissa. La nueva casa rojinegra superaría claramente el aforo del Ricardo Saprissa, que ronda los 21.350 espectadores.

Estadio Alejandro Morera Soto – Alajuelense

Además, se convertiría en el estadio más grande del país entre los utilizados por clubes. Este escenario reforzaría el peso institucional y simbólico de Alajuelense, marcando diferencia tanto dentro como fuera de la cancha en la histórica rivalidad del fútbol costarricense.