Es tico y ya hubo conversaciones: Saprissa hace oficial el refuerzo clave que busca para el próximo torneo

Deportivo Saprissa se mantiene en la pelea en dos competencias durante esta campaña, ya que sigue con opciones tanto en el Clausura 2026 como en el Torneo de Copa, certamen en el que ya logró instalarse en semifinales.

Aun así, en la dirigencia morada no solo piensan en el presente, sino que también empiezan a valorar posibles ajustes y movimientos con la mirada puesta en el próximo torneo. Así lo dio a conocer el Gerente Deportivo morado, Erick Lonnis, en una entrevista con Tiempo Extra Radio.

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Saprissa hace oficial un refuerzo clave

En sus declaraciones a Tiempo Extra Radio, Erick Lonis explicó que la dirigencia de Saprissa asumió el reto de conducir al club en un momento complejo, marcado por carencias y vacíos en áreas importantes, pero destacó que hoy la institución luce mucho más sólida tanto en el plano financiero como en el deportivo.

“Saprissa es muy demandante y a nosotros nos tocó asumir en un momento donde había falencias y ausencias en lugares que eran importantes”, comentó Erick Lonnis para Tiempo Extra Radio.

Además, dejó claro que el siguiente paso en esa línea de fortalecimiento será la incorporación de un gerente deportivo, una figura que esperan sumar una vez finalice el torneo para seguir apuntalando la estructura morada.

“Hoy estamos mucho más estables desde un punto de vista financiero y deportivo. Igualmente nosotros estamos en la búsqueda de un gerente deportivo que esperamos incorporarlo cuando termine este torneo“, comentó.

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Sobre el candidato para este puesto de gerente deportivo, Erick Lonnis expuso lo siguiente: “Sí, hay varios candidatos. Pero la prioridad es que sea nacional”, compartió para Tiempo Extra Radio.

Datos claves

Erick Lonis reconoció que la actual dirigencia asumió al club en un momento complicado, con falencias y ausencias en puestos importantes dentro de la estructura.

reconoció que la actual dirigencia asumió al club en un momento complicado, con dentro de la estructura. Según explicó, hoy Saprissa está mucho más estable tanto en el plano financiero como en el deportivo , algo que consideran clave para seguir fortaleciendo al equipo.

tanto en el plano como en el , algo que consideran clave para seguir fortaleciendo al equipo. La dirigencia ya trabaja en la contratación de un gerente deportivo, y aunque hay varios candidatos, la prioridad es que sea nacional.