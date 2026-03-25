Sergio Gila en la mira: Medford destapa el error del español que condiciona el futuro de Saprissa

El empate 1-1 de Deportivo Saprissa ante Liberia por la semifinal de ida del Torneo de Copa dejó mucho más que un resultado abierto para la vuelta. En un partido condicionado por las múltiples bajas debido a convocatorias a la Selección Mayor y procesos juveniles, Hernán Medford apostó por una alineación alternativa cargada de jóvenes.

Sin embargo, lo más fuerte llegó después del pitazo final, cuando el técnico de Saprissa puso en el centro de la discusión a la gestión deportiva anterior y apuntó directamente a decisiones que, según él, hoy condicionan el presente del club.

El conjunto morado se presentó en Liberia con un equipo lejos de su once habitual. Las ausencias obligaron a recurrir a futbolistas formados en casa, muchos de ellos sin demasiado rodaje en Primera División. Ese contexto, lejos de ser solo una excusa, fue utilizado por Medford como punto de partida para explicar una problemática más profunda que, a su criterio, viene arrastrando la institución desde hace varios años.

Medford expone el mal trabajo de Sergio Gila

En conferencia, el entrenador no dudó en marcar lo que considera un retroceso en las divisiones menores durante la etapa anterior. Sin mencionar de inmediato nombres propios, dejó clara su postura: “Yo llegué hace poco a Saprissa y estoy conociendo, me he dado cuenta de cosas, los extranjeros que manejaron las ligas menores de Saprissa en los últimos tiempos retrocedieron al club 3-4 años, vieran qué difícil recuperar los años que esos señores dejaron botados en ligas menores acá en Saprissa, es una triste realidad”.

Sergio Gila fue quien designó a Luis Tornadijo como director de las ligas menores de Saprissa.

El señalamiento apunta directamente a la gestión encabezada por el español Sergio Gila, quien fue director deportivo del club hasta 2025. Durante su etapa, una de las decisiones más discutidas fue colocar a Luis Tornadijo al frente de las divisiones menores, una apuesta que hoy, según Medford, no dio los resultados esperados y dejó secuelas en la formación de talento.

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Las palabras del técnico no son menores, sobre todo en un club donde la cantera ha sido históricamente una de sus principales fortalezas. Saprissa construyó gran parte de su identidad sobre la base de sus ligas menores, y cualquier señal de retroceso en ese aspecto genera preocupación interna. La necesidad de recurrir a jóvenes en un partido importante terminó exponiendo, según Medford, las falencias estructurales que hoy intentan corregir.

Datos Claves

Hernán Medford criticó la gestión de las ligas menores tras el empate 1-1 ante Liberia.

criticó la gestión de las ligas menores tras el empate ante Liberia. El entrenador señaló que los extranjeros a cargo retrocedieron al club 3 o 4 años .

. La crítica apunta a Sergio Gila, quien fue director deportivo de Saprissa hasta el 2025.