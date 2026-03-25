Comenzó la limpieza de Hernán Medford: el futbolista de Saprissa que se irá al finalizar el Clausura 2026

La reestructuración de Deportivo Saprissa ya está en marcha y Hernán Medford empieza a perfilar decisiones fuertes de cara al cierre del Clausura 2026. En un plantel que tendrá varios movimientos en junio, hay nombres que parecen tener el destino marcado.

El contexto no es menor. Nueve futbolistas del plantel morado finalizan su vínculo a mitad de año, lo que obliga a la dirigencia y al cuerpo técnico a tomar decisiones estratégicas. Algunos casos avanzan por buen camino, como el de Mariano Torres, donde hay voluntad de ambas partes para extender la relación. Sin embargo, otros jugadores ni siquiera han sido llamados a negociar, una señal clara de que no entran en los planes a futuro.

¿Cuál es el futbolista de Saprissa que se iría a final del torneo?

Se trata de Marvin Loría. La falta de minutos y, sobre todo, la ausencia de contactos para renovar su contrato dejan en evidencia que el ciclo del mediocampista en Tibás está prácticamente terminado.

La situación del centrocampista refleja el nuevo rumbo que quiere tomar Saprissa. Según reveló Kurt Morsink, su agente, el club no ha tenido ningún acercamiento para discutir una posible renovación. En el fútbol profesional, ese silencio suele ser más contundente que cualquier declaración pública: cuando no hay contacto, el mensaje es claro.

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A esto se suma un dato que termina de confirmar el escenario. Hernán Medford prácticamente no ha utilizado al volante en el actual torneo, relegándolo a un rol completamente secundario. Loría apenas ha participado en dos encuentros y suma un total de 46 minutos en cancha, números que evidencian la falta de protagonismo y la poca consideración dentro de la estructura del equipo.

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La decisión no responde únicamente a un tema contractual, sino también a una evaluación deportiva. Medford busca perfilar un plantel más competitivo y ajustado a su idea, y en ese proceso hay futbolistas que pierden espacio. La limpieza, como suele suceder en estos casos, no se anuncia oficialmente, pero se ejecuta con hechos concretos: menos minutos, menos protagonismo y ausencia de negociaciones.

Datos Claves

Hernán Medford lidera la reestructuración de Saprissa para el cierre del Clausura 2026.

lidera la reestructuración de para el cierre del Clausura 2026. Marvin Loría suma solo 46 minutos jugados y no ha recibido oferta de renovación.

suma solo jugados y no ha recibido oferta de renovación. Nueve futbolistas del plantel morado terminan su contrato oficial a mitad de año.