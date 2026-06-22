Joel Campbell lo expuso y Juan Carlos Rojas no se guardó nada: la dura respuesta del ex presidente de Saprissa

Las picantes declaraciones de Joel Campbell sobre su fichaje frustrado con Saprissa encontraron una rápida contestación de parte del ex jerarca tibaseño.

Las declaraciones que dejó Joel Campbell durante su reciente participación en el programa El Mundialito no tardaron en volver a desatar la polémica por su frustrado retorno al Deportivo Saprissa, aquel fichaje trunco que terminó desembocando en su polémica llegada al club de la vereda de enfrente, Liga Deportiva Alajuelense.

El atacante de 33 años rompió el silencio sobre aquel episodio y aseguró que el dinero no tuvo nada que ver en la caída de las negociaciones, sino que la verdadera razón que frenó su llegada a Tibás fueron las actitudes de Juan Carlos Rojas, por entonces presidente del Monstruo.

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La versión de Joel Campbell

“Yo hablé con Saprissa y con Juan Carlos, y las ofertas de la Liga y Saprissa eran iguales en lo económico. Yo nunca me muevo por dinero. Al regresar, perdí la mitad de mi salario, entonces es un tema de valorarse como persona y jugador. Hay muchas cosas y a mí no me gustaron actitudes de Juan Carlos conmigo, entonces por eso fue“, disparó Joel ante las cámaras.

Joel Campbell le tiró con todo a Juan Carlos Rojas (LDA).

Además, aprovechó para comparar el trato que recibió en Alajuelense: “Las cosas que no eran de fútbol, que eran más de valorar como jugador, don Joseph (Joseph Joseph, presidente de la Liga) es un 100. Saprissa no me buscó, yo fui quien lo buscó en su momento para regresar, pero Juan Carlos no hizo las cosas para mí correctamente, entonces llegó don Joseph y yo lo acepté”, reveló el ahora exjugador manudo.

La respuesta de Juan Carlos Rojas

Este lunes, Juan Carlos Rojas decidió que no seguiría guardando silencio. El ex jerarca morado se levantó a las 4:30 de la madrugada costarricense para dedicarle una filosa respuesta a Campbell a través de las redes sociales.

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En su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde curiosamente aún conserva el nombre de usuario @presimorado , comenzó a escribir su descargo: “Vi las declaraciones de Joel. Siempre he pensado que cometió un error al no venir a Saprissa cuando tuvo la oportunidad. Esa fue su decisión y le corresponde asumirla”.

(X).

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Esta no es la primera vez que Rojas hace hincapié en que el futbolista cometió un enorme error al elegir darle la espalda al club que lo formó para vestir la camiseta de su clásico rival.

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“Señalar culpables años después para justificar decisiones propias es improcedente y no cambia la realidad de lo ocurrido. De mi parte, siempre lo traté con respeto, como caracterizó mi gestión como Presidente”, concluyó Juan Carlos Rojas.

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En síntesis