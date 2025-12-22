El Deportivo Saprissa ya inició su actividad en el mercado de fichajes después de haber caído en la final del Apertura 2025. Si bien el período de transferencias abrirá en el mes de enero, el Monstruo se mueve para conseguir los nombres que puedan darle la 41 en 2026.

Además de las llegadas, podría haber algunas salidas importantes en Tibás en las próximas semanas. Uno de los titulares en la final contra Alajuelense y que marcó un gol está en el radar de varios equipos, tanto de la MLS, como de España y Portugal.

Kenay Myrie podría irse de Saprissa

Según pudo confirmar el periodista Jason Arce, Kenay Myrie podría irse del Saprissa en el mercado venidero. El club “está dispuesto a venderlo, siempre y cuando sean ligas que ayuden en la formación” del futbolista de 19 años.

Sobre los clubes interesados en su ficha, el periodista mencionado comentó: “Ha despertado el interés de algunos clubes de la MLS. También lo han venido siguiendo de España y Portugal“.

Semanas atrás, Juan Carlos Rojas había confirmado públicamente que había propuestas por el lateral derecho: “Hay posibilidades reales de dos o tres propuestas concretas para la post-temporada. Son bonitas oportunidades para jóvenes nuestros. Sí hay conversaciones, aunque todavía nada concreto”.

¿Por cuánto podría vender Saprissa a Kenay Myrie?

Myrie todavía tiene contrato con el Deportivo Saprissa hasta el 31 de diciembre de 2028. Esto significa que saldría a través de una venta. Según Transfermarkt, el valor del lateral morado es de 400 mil euros.