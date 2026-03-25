“La confianza”: Ariel Rodríguez no se guarda nada y le lanza una fuerte indirecta a Medford tras anotar para Saprissa

Ariel Rodríguez volvió a ser protagonista con Deportivo Saprissa, pero esta vez no solo por su gol, sino también por sus declaraciones. Tras el empate 1-1 ante Liberia en la semifinal de ida del Torneo de Copa, el delantero dejó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Hernán Medford.

El gol al minuto 21 no solo significó el empate para Saprissa, sino también una reivindicación personal. Rodríguez ha tenido participación limitada en el torneo, algo que ha generado debate entre la afición y cuestionamientos sobre las decisiones del cuerpo técnico. Sin embargo, cada vez que le ha tocado entrar, ha respondido con goles, alimentando la sensación de que podría tener un rol más importante dentro del equipo.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez sobre su falta de minutos?

Después del partido, en declaraciones a Teletica, el delantero fue claro al expresar su sentir. “Todo el mundo sabe lo que significa Saprissa para mí. He hecho lo máximo que puedo y me siento bien. A veces se me critica, pero es normal. Hay que mantener la cabeza firme para estar preparado cuando me toque jugar”, comentó, dejando en evidencia su compromiso con el club, pero también el contexto de críticas que lo rodea.

Fue entonces cuando lanzó la frase que encendió el análisis: “Lo que te da la confianza son los minutos, si juega va a tener más oportunidades de hacer goles. Aquí la competencia es muy alta y me preparo para estar listo cuando corresponde”. Una declaración que, sin mencionar nombres, apunta directamente a la gestión de minutos dentro del plantel y a la decisión de Hernán Medford de no darle continuidad.

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Rodríguez también hizo referencia a su rendimiento reciente, destacando que ha cumplido cuando se le ha requerido. “En el torneo nacional me ha tocado marcar y no he tenido muchos minutos, pero no es problema porque lo hago con la mayor responsabilidad”, agregó. Sus palabras refuerzan la idea de que se siente en condiciones de aportar más, pero que necesita mayor regularidad para consolidarse.

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El mensaje no pasó desapercibido en el entorno de Saprissa. En un equipo donde la competencia interna es fuerte y las decisiones del técnico suelen generar debate, las declaraciones del delantero abren una nueva discusión. Ariel Rodríguez habló desde el gol y desde la experiencia, dejando una frase que resuena en Tibás: la confianza, en el fútbol, muchas veces se construye con minutos algo que Medford no le da tanto.

Datos Claves

Ariel Rodríguez anotó el gol del empate 1-1 para Saprissa ante Liberia al minuto 21 .

anotó el gol del empate para Saprissa ante Liberia al minuto . El delantero cuestionó ante Teletica la falta de minutos y regularidad bajo el mando de Hernán Medford .

la falta de minutos y regularidad bajo el mando de . El atacante afirmó que la confianza del jugador se construye mediante la continuidad en el campo.